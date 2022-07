Quoi surveiller aujourd’hui ?

Conférence sur le sida à Montréal

La 24e Conférence internationale sur le sida débute aujourd’hui à Montréal. En raison de la pandémie, ce grand rendez-vous mondial des gens du milieu ne s’était pas tenu depuis trois ans.

Des centaines de personnes convergent ainsi vers la métropole québécoise pour participer à cette réunion, lors de laquelle on présentera des résultats scientifiques, on définira les axes de la recherche et on tentera de trouver des manières de passer à l’action.

Déjà mercredi, le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida dévoilait qu’en 2021, on a observé la plus faible réduction en cinq ans du nombre de nouvelles infections dans le monde par rapport à l’année précédente, soit une baisse de 3,6 %.