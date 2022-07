Le pape met l’église canadienne face à ses crimes sexuels

Pour la première fois de son voyage pénitentiel au Canada, le pape François a demandé pardon à l’ensemble des victimes d’abus sexuels perpétrés par des prêtres et des religieuses – des «crimes», selon le souverain pontife, «qui appellent des actions fortes et un combat irréversible.»

Au moment où son église, au Canada, n’a plus l’ombre de sa puissance d’antan, que les scandales continuent de souiller sa sainteté et que les plaignants deviennent légion à réclamer justice devant les tribunaux, le pape François a reconnu ce qui ne faisait déjà plus aucun doute dans l’esprit de bien des gens, soit que des membres du clergé sont coupables d’actes pédophiles.

«Pour annoncer l’évangile, il faut être crédible, a averti le pape. L’église, au Canada, a commencé un nouveau parcours après avoir été blessé et choqué par le mal perpétré par certains de ses enfants. Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et des personnes vulnérables […] Je voudrais, avec vous, demander à nouveau pardon à toutes les victimes. La douleur et la honte que nous ressentons doit devenir une occasion de conversion. Plus jamais ça.»

Le Saint-Père prenait la parole dans la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, devant un parterre composé de la haute hiérarchie de l’église canadienne. À la fin de sa longue homélie, les membres du clergé réunis ont chaudement applaudi le discours.

Le pape a ainsi profité de la célébration des Vêpres, soit la dernière action apostolique de son pèlerinage pénitentiel, pour prononcer les mots les plus francs à l’égard des abus perpétrés au sein de son église.

Avant son arrivée au Canada, des plaignants avaient demandé au Saint-Père d’intervenir en leur faveur auprès du clergé. Ils dénonçaient les méandres judiciaires dans lesquels l’église canadienne enfonce chaque action collective intentée contre elle et exhortaient le pape à mettre au pas son clergé pour qu’il reconnaisse les abus perpétrés et accorde justice aux victimes.

Au Québec, une vingtaine d’actions collectives ont présentement cours contre des congrégations religieuses et des diocèses. Elles visent, pour l’instant, plus de 700 abuseurs et représentent quelque 1500 plaignants.

Contre la nostalgie d’un monde sacralisé

Au cours de sa longue homélie, le pape a peint un portrait réaliste de l’état du catholicisme au Canada. «La sécularisation […] a depuis longtemps transformé le mode de vie des femmes et des hommes d’aujourd’hui, laissant Dieu au second plan. Il semble avoir disparu de l’horizon, a souligné François. Sa parole ne semble plus être une boussole d’orientation pour la vie.»

Le pape a invité son clergé à faire preuve de «créativité» pour «ouvrir de nouvelles voies» au message de l’Évangile. Il a notamment prié l’église canadienne à ne pas tomber dans l’«amertume» de sa grandeur disparue, au risque «d’envoyer un message trompeur, comme si derrière la critique de la sécularisation se cachait, de notre part, la nostalgie d’un monde sacralisé, d’un monde d’autrefois où l’église et ses ministres avaient une plus grande importance sociale.»

Le pape François, connu pour sa sensibilité à l’égard des plus démunis, a plutôt appelé à une église plus humble et moins éprise de richesses matérielles. «Le seigneur, qui déteste les mondanités… », a-t-il dit à un moment - des paroles qui contrastaient avec les dorures ostentatoires de Notre-Dame, magnifiques démonstrations d’un luxe qui jure, depuis des lunes, avec l’appel au dépouillement des Évangiles – et de l’actuel souverain du Vatican.