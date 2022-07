Le pape ouvre la conscience du monde sur les pensionnats canadiens

L’aura de la papauté a certes pâli au Québec, mais elle rayonne encore ailleurs sur la planète. La venue de François, accueillie dans l’indifférence par une multitude de Québécois, fut suivie par des médias du monde entier qui ont braqué un projecteur international sur le chapitre sombre et méconnu des pensionnats autochtones.

Les plaines d’Abraham largement désertées le démontraient une fois de plus jeudi matin : l’étoile de la chrétienté ne brille plus avec l’éclat d’autrefois dans les terres où l’église a pris racine en Amérique française. Les écrans géants érigés pour diffuser la messe papale en direct de la basilique Sainte-Anne paraissaient presque disproportionnés pour le petit nombre venu l’écouter.

L’ombre était une denrée aussi rare que les fidèles sous le soleil de plomb qui tombait sur Québec. Parmi la foule d’à peine mille personnes se trouvaient quelques jeunes récemment illuminés par le message biblique et venus promouvoir « Jésus, sauveur de l’humanité ». Certains fidèles, dans ce public bigarré, arboraient aussi bien un chandail à l’effigie du pape François qu’une toge monacale. Plusieurs chantaient debout ou à genoux, paumes vers le ciel, chaque chant liturgique entonné à la basilique Sainte-Anne.

Beaucoup, parmi ces fidèles, avaient traversé d’autres frontières pour venir communier avec le Saint-Père. Ils découvraient, souvent pour la première fois, les sévices commis à l’encontre des peuples autochtones canadiens lors de la vaste campagne d’acculturation orchestrée par le gouvernement fédéral avec la complicité de l’église.

« Nous ne savions rien de tout ça »

En voyage depuis le 1er juillet au Québec, une troupe scoute venue de Poitou-Charentes a eu l’occasion de rencontrer des autochtones au cours de son séjour – et de briser quelques clichés bien ancrés dans la perception folklorique que l’Hexagone entretient toujours à l’égard du Canada.

« En France, on dit encore ‘’les Indiens’’. On les associe encore au western et on les imagine encore avec des plumes sur la tête », admet Martin Dureux, 18 ans. Leur voyage, marqué par la visite papale et le matraquage médiatique qui l’entoure, a servi d’introduction aux réalités des Premières nations.

« Chaque fois que tu parles aux autochtones, tu sens qu’ils sont brisés, renchérit Camille Renaudeau, 19 ans. Ils racontent leur douleur, les difficultés que les abus ont créées dans leur vie. »

« Nous ne savions rien de tout ça avant de venir ici », ajoute Alix Savarit, 19 ans elle aussi. « Notre rôle, ce sera de raconter tout ça en France, de faire connaître cette partie de l’histoire que nous n’apprenons pas », promet Coralie Touzé.

Après les excuses, le dédommagement

Près de la scène, trois séminaristes ont visiblement chaud derrière leur col romain. L’Italien Matteo Bertozzi, 28 ans, le Croate Mirko Ljuba, 34 ans et l’Espagnol Jesus Fidel, 25 ans, étudient tous les trois à Toronto depuis quelques années. Aucun d’entre eux n’avait entendu parler, dans leur pays d’origine, du rôle joué par l’église dans le système des pensionnats.

« Il y a eu des exemples de grands hommes au sein de l’église canadienne, avance M. Bertozzi. La corruption en a aussi gagné certains une fois arrivée ici. »

Les excuses du pape démontrent une église « humble et capable de reconnaître ses torts », selon M. Fidel. Son camarade croate estime que l’église doit maintenant délier sa bourse pour réparer les blessures du passé. « Je n’ai aucun problème avec l’idée de dédommager les victimes, remarque M. Ljuba. Par contre, tout dépend du montant. L’église, à Toronto, n’est pas florissante. En Nouvelle-Écosse, ils doivent fermer des paroisses pour éviter la faillite. C’est bien de dédommager, mais il faut le faire à la hauteur de nos moyens. »

La réparation, pour Randrianamtenaima Alain Akim, doit avant tout être spirituel. « L’être humain n’a pas qu’une dimension matérielle », estime ce moine franciscain, débarqué au Canada il y a quelques années depuis son Madagascar natal.

C’est en arrivant ici que M. Akim a eu vent pour la première fois des sévices perpétrés envers les autochtones au Canada. « Nous ne savions rien de cette réalité, concède-t-il. Je suis content que l’église reconnaisse ses erreurs parce qu’elle a une responsabilité pour les sévices commis dans les pensionnats. Il ne faut pas, conclut-il, que la visite du pape soit une fin. Il faut que ce soit seulement un début. »

Les pensionnats à la une

Si le pape a attiré l’attention d’un nombre restreint de Québécois, il a néanmoins ouvert les yeux et les consciences du monde sur les fléaux hérités des pensionnats. Les abus de l’église et du gouvernement canadien ont fait les manchettes des plus grands quotidiens dans la foulée de la visite papale. The Guardian, Le Monde, El Pais, The South China Morning Post, El Clarin et The Sydney Morning Herald, parmi de nombreux autres, ont parlé sur tous les continents de la demande de pardon du pape François.

Le New York Times décrivait les pensionnats canadiens, lundi, comme autant d’« écoles qui séparaient les enfants de leurs parents ; infligeaient des abus physiques, sexuels et mentaux ; éradiquaient les langues et utilisaient la chrétienté comme une arme destinée à briser les cultures et les communautés autochtones. » Les titres et les articles défilent depuis une semaine, éclaboussant la réputation de l’église et du Canada aux quatre coins du monde.

Emelita Villanueva a fait le voyage depuis la Grosse Pomme pour se joindre au pape François sur les plaines. « Nous sommes principalement ici pour lui », confie-t-elle. Malgré une route surtout parcourue pour s’approcher du souverain pontife, l’écho des souffrances autochtones a réussi à parvenir jusqu’à elle. « Je comprends que les premiers peuples ont été laissés derrière, explique la New Yorkaise, et qu’ils ont fait face à une tentative d’éradication. Le pape vient s’excuser pour ça, ajoute Mme Villanueva. C’est une bonne chose. »