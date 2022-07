À peine quelques jours avant d’avoir été mis au courant par Hockey Canada d’allégations de viol collectif visant de ses joueurs, en juin 2018, les fonctionnaires fédéraux de Sport Canada avaient reçu la consigne d’informer leur ministre de tout incident. Ils affirment pourtant n’avoir rien dit à la ministre de l’époque.

« Les organismes doivent immédiatement divulguer à la ministre des Sports et des Personnes handicapées tout incident relevant du harcèlement, de l’abus ou de la discrimination qui pourrait mettre en péril leurs projets ou leurs programmes », a annoncé la ministre de l’époque, Kirsty Duncan, le 19 juin 2018.

Précisément ce jour-là, les ressources humaines de Hockey Canada — un organisme sportif indépendant du gouvernement — ont reçu l’appel du beau-père d’une jeune femme qui affirmait que huit joueurs participant à un gala à London, en Ontario, l'avaient agressée sexuellement en groupe. Le 26 juin, Hockey Canada en a informé Sport Canada, une branche du gouvernement fédéral rattachée au ministère du Patrimoine canadien.

La ministre des Sports, Pascale St-Onge, a affirmé n’avoir appris les allégations de 2018 contre les joueurs de Hockey Canada que quelques jours avant que l’affaire ne paraisse dans les médias. Mme St-Onge n’était pas membre du gouvernement à l’époque, puisqu’elle n’a été élue aux Communes qu’en 2021.

Malgré la directive de juin 2018, Sport Canada a confirmé ne pas avoir informé de l’affaire la ministre de l’époque, Kirsty Duncan, si son successeur à ce portefeuille, Steven Guilbeault.

« Probablement pas spécifiquement », a répondu mardi en comité parlementaire le directeur principal de Sport Canada, Michel Ruest, lorsque le député conservateur John Nater lui a demandé si le ministère avait averti le bureau de la ministre des agressions alléguées.

Ministre pas au courant

Le fonctionnaire a expliqué le processus en place au sein de Sport Canada lorsque le gouvernement est informé par une fédération sportive d’un « incident ». Ce processus semble en contradiction avec l’annonce de la ministre Duncan de juin 2018.

« Cette information transmise au gestionnaire à qui se rapporte l’analyste [qui reçoit l’information], au directeur et au directeur général. Elle est ensuite saisie dans un répertoire confidentiel, et les statistiques relatives au nombre de cas et sport impliqué sont transmises ou communiqués au niveau supérieur. »

M. Ruest a aussi reconnu que la ministre Duncan « a resserré les exigences », parlant d’un « crescendo » de mesures prises depuis 2018 concernant la sécurité dans le sport, « une priorité du gouvernement ». Il n’a rien mentionné concernant l’obligation de divulguer tout incident à la ministre.

L’actuel ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, était responsable des sports entre les élections de 2019 et de 2021, en plus de ses responsabilités de ministre du Patrimoine canadien. Selon sa lettre de mandat, il devait notamment « favoriser une culture de sécurité dans le sport à l’échelle nationale, y compris la sécurité physique, des milieux sportifs exempts de harcèlement. »

Son bureau a confirmé qu’il n’avait pas lui non plus été mis au courant des allégations envers Hockey Canada datant de 2018.

La ministre des Sports, Pascale St-Onge, a dit en comité parlementaire mardi qu’elle exige désormais d’être mise au courant des signalements, en réponse à une question du député du NPD Peter Julian. Le ministère du Patrimoine canadien n’a pas répondu immédiatement aux questions du Devoir.

D’autres détails suivront.