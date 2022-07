Quoi surveiller aujourd’hui ?

Jour du dépassement

Jeudi n’est pas une journée glorieuse pour l’humanité. Selon les ONG Global Footprint Network et WWF, c’est à partir d’aujourd’hui que l’humanité aura consommé l’ensemble ce que la planète peut produire en un an sans s’épuiser. Plus concrètement, pendant les 156 jours qui restent à 2022, « notre consommation de ressources renouvelables va consister à grignoter le capital naturel de la planète », illustre le Global Footprint Network.