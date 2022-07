Dix ans de santé mentale au SPVM

En 2012, le SPVM adjoignait à une poignée de ses policiers des intervenants sociaux pour mieux approcher les citoyens qui souffrent de troubles mentaux. Dix ans et 14 000 interventions plus tard, les responsables du programme brossent un bilan encourageant des activités de l’Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP). Toute la culture policière à Montréal commence à changer.

Les décès d’hommes en crise ces dernières années le rappellent : la tâche est colossale.

« C’est malheureux », mais le 911 reste aujourd’hui une des premières portes d’entrée dans le système de santé pour les personnes au mental troublé, indique au Devoir un des responsables de l’ESUP, Jason Champagne. « Quand quelqu’un parle seul ou n’a pas l’air bien, qu’est-ce qu’ils font, les voisins ? Ils appellent la police. »

Seulement deux duos policier-intervenant supervisent l’entièreté de l’île de Montréal par quart de travail, bien que les effectifs aient doublé l’an dernier.

Une issue pacifique

Ces tandems ne sont dépêchés sur place que si des policiers déjà sur les lieux les appellent en renfort. « Ce n’est pas fait pour décriminaliser, explique Jason Champagne. Les policiers arrivent sur place, font face à quelqu’un qui ne va pas bien, mais qui ne commet pas de délit. »

C’est dans ces cas que l’ESUP entre en jeu, pour trouver une issue pacifique au problème.

Chaque membre du duo a accès à une base de données différente — l’une sur les antécédents criminels, l’autre sur les antécédents médicaux. La confidentialité de ces banques d’information revient à son spécialiste respectif, « sauf si le danger est grave ou imminent, comme dans un cas suicidaire ou homicidaire », précise M. Champagne.

Mariage de raison

Un « choc » de cultures a accompagné les premières années de ce mariage de raison entre policiers et intervenants. « J’étais une carrée rouge à l’université », laisse tomber un peu à la blague une des psychoéducatrices de l’escouade. N’empêche, « avant, une personne suicidaire prenait la direction de l’hôpital presque systématiquement. Maintenant, on se rend compte que c’est un appel à l’aide », explique la policière Giovanna Di Stefano. Inversement, les travailleurs de la santé ont appris à agir avec le sentiment d’urgence des forces de l’ordre.

Aujourd’hui, le courant passe entre ces intervenants et ces policiers. « Il y a un transfert de connaissances spontané, par l’exemple », relève le directeur adjoint de la Direction des services corporatifs du SPVM, Vincent Richer.

Cette branche du SPVM commence à être connue et reconnue dans les postes de quartier. Par moments, l’ESUP n’a même plus à se déplacer. « On fait parfois de l’encadrement [coaching]. Les policiers ne nous appellent plus pour nous demander de venir, mais juste pour nous demander des conseils », assure Éric Lefebvre, criminologue et membre de l’escouade. Certains agents prennent eux-mêmes l’initiative de rediriger les citoyens vers un autre centre de santé.

Les recrues demandent aussi de plus en plus conseil, remarque l’agente Di Stefano. « Pas juste parce qu’ils [les nouveaux policiers] sont nouveaux. Ils sont plus ouverts à ça. »

Autre signe que la culture policière change, tous les gendarmes du SPVM reçoivent maintenant une formation en désescalade, et quelque 300 d’entre eux ont déjà obtenu un entraînement avancé en la matière.

Et le traitement de la santé mentale par la police fait des petits dans d’autres corps de police, comme à Sherbrooke et à Gatineau. Le dernier rapport interministériel en santé mentale, publié début 2022, enjoint à Québec d’élargir ces « pratiques mixtes d’interventions » à l’ensemble du territoire.