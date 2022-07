Sépultures anonymes : la SQI n’exclut pas des fouilles sur le site du Royal Victoria

La Société québécoise des infrastructures (SQI), responsable de la requalification du site de l’ancien hôpital Royal Victoria, cherche à « identifier la meilleure approche pour faire la lumière sur les allégations de présence de sépultures anonymes ». La SQI n’exclut donc pas d’y effectuer des fouilles archéologiques, comme le réclament des Mohawks de Kahnawake.

Ces allégations ont été revendiquées mercredi par les kanien’kehà : ka kahnistensera (mères mohawks) de Kahnawake — un groupe indépendant du Conseil de bande — lors d’une conférence de presse dans la foulée de la visite du pape au Canada. Elles considèrent l’événement comme un appel à la solidarité quant à leur poursuite à la Cour supérieure du Québec déposée en mars dans le but d’arrêter la construction du projet de requalification de l’ancien hôpital en centre de recherche par l’Université McGill. Une première audience est prévue le 26 octobre prochain.

« Nous avons besoin d’aide pour récupérer les archives de McGill », lance Kahentinetha, une mère mohawk. Elle accuse l’université et la SQI, qui supervisent le projet intitulé « Nouveau Vic », de vouloir dissimuler de l’information quant aux personnes autochtones qui auraient été victimes d’abus sur le territoire de l’ancien hôpital. Les kahnistensera affirment avoir déjà recueilli « plusieurs témoignages » qui leur permettent de croire que des personnes autochtones seraient enfouies sous les lieux. L’université s’était précédemment montrée ouverte à effectuer des fouilles archéologiques, mais n’a pas répondu au Devoir au moment d’écrire ces lignes.

Les mères mohawks ont évoqué mercredi les expériences de torture du programme de la CIA MK-Ultra, menées par le Dr. Donald Ewen Cameron dans les années 1950 à l’Institut Allan Memorial, sur le terrain de l’hôpital. Elles ont fait des dizaines de victimes. Ce psychiatre a notamment forcé des patients à subir des électrochocs ou à ingérer de fortes doses de LSD ou d’insuline sans leur consentement. Des poursuites des familles des victimes sont d’ailleurs en cours. Selon les mères mohawks, des enfants autochtones auraient été victimes de ces expériences sordides.

Quant au terrain sous les bâtiments principaux de l’hôpital Royal Victoria, il abriterait, selon la demande d’injonction des mères mohawks, des vestiges archéologiques de villages iroquois précoloniaux. Les plaignantes soutiennent que puisque le territoire sur lequel l’hôpital est situé est un territoire mohawk qui n’a jamais été cédé, le droit mohawk précolonial devrait prévaloir, et donc leur permettre d’avoir accès aux terrains pour effectuer des fouilles avant sa requalification.

Francis Martel, attaché de presse de la SQI, affirme que l’acceptabilité sociale est une priorité de l’organisation : « Les échanges se poursuivent, non seulement avec les communautés autochtones, mais également avec les parties prenantes telles que la Ville de Montréal, l’Université McGill, Héritage Montréal, les Amis de la Montagne, les tables de quartier, les groupes communautaires ».

Le projet de l’université McGill en est toujours aux étapes préliminaires de sa conception, sans échéanciers précis pour l’instant. « Nouveau Vic » n’occuperait que l’équivalent des bâtiments principaux de l’ancien hôpital. Les détails de l’ensemble de la requalification du terrain, dont fait partie l’Institut Allan Memorial, sont toujours à l’étude par la SQI.

Six mères mohawks sont plaignantes dans cette poursuite déposée au printemps. Elles poursuivent le Centre universitaire de santé McGill, la Société québécoise des infrastructures, la Ville de Montréal, l’hôpital Royal Victoria, l’Université McGill, l’entrepreneur Stantec Inc., ainsi que le ministre de la Justice et procureur général du Canada.