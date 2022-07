Le président de Hockey Canada ne veut pas démissionner

Hockey Canada affirme avoir déboursé de sa poche 7,6 millions de dollars pour dédommager neuf victimes d’abus sexuels depuis 1989. Son grand patron a demandé « un peu de temps » pour changer la culture de l’organisation, devant des élus fédéraux qui lui ont dit souhaiter sa démission.

« Je suis un parent de hockey. Cela me préoccupe. J’ai à coeur de rendre ce sport meilleur pour plus de Canadiens », a affirmé Scott Smith, le président et chef de l’exploitation de Hockey Canada.

Il soutient avoir toujours l’appui de ses employés et de son conseil d’administration, et souhaite rester en poste jusqu’à ce que cette confiance lui soit retirée.

Il a répété à plusieurs reprises que son organisation s’engage à réviser à l’aide d’une firme indépendante l’ensemble de ses pratiques pour mettre fin aux abus. Cela fait partie d’un plan d’action « pour mettre fin à la culture du silence et aux comportements toxiques dans le monde du hockey au Canada », que l’organisation a publié lundi.

Le grand patron de Hockey Canada, Scott Smith, comparaissait pour une seconde fois mercredi devant le comité parlementaire du patrimoine, après un premier passage en juin qualifié de « peu convaincant » ou de « pitoyable » par des élus. Il était accompagné par huit autres hommes, tous hauts responsables du hockey au pays.

Démission demandée

Les représentants de tous les partis ont fait équipe mercredi pour soutirer des informations supplémentaires sur la façon dont les cas d’agressions sexuelles sont gérés au sein de ce sport. Plusieurs députés ont eu l’occasion de dire directement au visage de M. Smith qu’ils souhaitent son départ à tête de Hockey Canada.

« Je crois que c’est le temps d’un nouveau leadership », a affirmé le néodémocrate Peter Julian. « Je crois que vous n’êtes pas habilité à changer la culture profonde de l’organisation », lui a dit le bloquiste Sébastien Lemire. « Personnellement, je crois que ça prend un grand ménage à Hockey Canada », a pareillement envoyé le conservateur Richard Martel.

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey devenu militant pour les droits de victimes, Sheldon Kennedy, a lui aussi demandé « la démission de Scott Smith, la démission de son équipe de direction et du conseil d’administration », dans un message sur Twitter, mardi.

Deux événements distincts impliquant des joueurs de Hockey Canada ont été révélés dans les médias ces dernières semaines. D’abord un viol collectif impliquant huit joueurs en juin 2018, lors d’un gala à London, en Ontario. Puis, il a été révélé qu’une autre agression en groupe serait survenue 15 ans plus tôt, impliquant cette fois des membres de l’équipe nationale junior de 2003.

D’autres litiges réglés hors cour

D’autres cas d’abus que ceux récemment médiatisés ont nécessité que Hockey Canada effectue un règlement hors cours à l’aide d’un fonds dédié à ce genre de réclamations, ont indiqué ses responsables mercredi.

Pas moins de 21 victimes ont reçu un montant d’argent après des plaintes de nature sexuelle auprès de Hockey Canada depuis 1989. L’organisation a ainsi pigé 7,6 millions de dollars à même le « fonds national d’équité » pour un règlement à l’amiable dans neuf dossiers, un montant qui ne comprend pas la somme versée à la victime alléguée du gala de 2018. Douze autres dossiers ont été couverts par leur police d’assurance, pour un total de 1,3 million de dollars.

« On n’a pas utilisé cet argent pour protéger notre image, mais pour appuyer les victimes […] On a utilisé notre argent pour appuyer les familles », a tenu à préciser Scott Smith.

L’essentiel du montant déboursé pour des règlements avec des victimes, soit 6,8 millions de dollars, l’a été pour un seul dossier, soit celui de Graham James. L’ex-entraîneur de hockey junior a été condamné à sept ans de prison pour avoir agressé des joueurs en Saskatchewan dans les années 1980 et 1990. Il a aujourd’hui purgé sa peine.

De plus, deux plaintes en lien avec des allégations de nature sexuelle ont été reçues par la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 2017, a précisé son commissaire, Gilles Courteau.

« Aucune de ces plaintes n’a été transmise à Hockey Canada, et ces joueurs ont été suspendus », a-t-il précisé.

Un règlement pour la victime

Des députés ont tenté de mieux comprendre pourquoi Hockey Canada a décidé de compenser financièrement la victime alléguée de 2018, d’un montant gardé secret, alors même que son enquête indépendante n’a pas pu faire la lumière sur le fond de l’affaire et qu’aucun des huit joueurs impliqués n’a écopé de sanctions.

« Vous avez choisi de ne pas attendre les conclusions de l’enquête indépendante, de ne pas connaître la vérité, mais de faire le règlement [hors cour]. Pourquoi ? », a insisté le député libéral Anthony Housefather.

« Nous ne savions pas tous les détails de la soirée mais nous croyions que des torts avaient été causés », a expliqué Brian Cairo, le dirigeant principal des finances de Hockey Canada.

Le président Scott Smith a souligné que la décision a été prise « dans le meilleur intérêt de la jeune femme, et afin de respecter sa vie privée ». Il assume toujours cette décision.

Le Comité permanent du patrimoine canadien (CHPC) tenait mercredi sa deuxième et dernière journée d’audience sur l’implication de Hockey Canada dans les allégations de viol collectif impliquant de ses joueurs.

Mardi, l’avocate Danielle Robitaille, qui a été embauchée par Hockey Canada pour mener une enquête indépendante sur l’agression alléguée de 2018, a indiqué qu’elle n’avait pu rencontrer que 10 des 19 joueurs présents au gala de London. Cette enquête a récemment été rouverte, en juillet, après que la victime alléguée eut accepté de fournir sa version des faits.

Les audiences ont également pu confirmer que les fonctionnaires fédéraux de Sport Canada ont été mis au courant dès 2018 de l’existence d’allégations d’une agression sexuelle, mais n’ont pas transmis cette information au ministre de l’époque, ni effectué de suivi particulier pour savoir ce qu’il advenait de cette affaire.