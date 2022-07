Porte ouverte à la climatisation

À Montréal, par temps chaud, de nombreuses boutiques ayant pignon sur rue laissent leurs portes d’entrée ouvertes tout en faisant fonctionner l’air climatisé. Des organismes écologistes croient que le Québec devrait s’inspirer de la France, qui compte interdire cette pratique par souci d’efficacité énergétique.

En déambulant sur la rue Sainte-Catherine, dans le centre-ville, en plein mois de juillet, on peut sentir l’air frais climatisé à l’extérieur de certains magasins. Dans le lot, il y a de grandes enseignes comme Urban Outfitters, Michael Kors, Aritzia et Garage, de même que de plus petites marques locales. Pour expliquer cette pratique, les employés citent tous un objectif identique : attirer l’attention et montrer qu’ils sont accueillants.

« Si on ferme la porte, l’achalandage diminue », affirme le gérant de la boutique d’accessoires, de chaussures et de vêtements WANT Les Essentiels, William Danis. « Sans air climatisé, ça peut monter facilement à 30 degrés Celsius » dans la boutique, ajoute-t-il.

« Avec la baisse de circulation au centre-ville, les travaux, etc., les détaillants n’ont pas le choix de mettre toutes les chances de leur côté, juge le vice-président marketing de WANT Les Essentiels, Francis Guindon. Les grandes chaleurs sont cependant une nouvelle réalité avec laquelle nous devons tous apprendre à composer. » Lorsque les portes sont ouvertes, M. Guindon a toutefois indiqué que la consigne est de « diminuer l’air climatisé en conséquence », « pour des raisons écologiques et économiques ».

La superviseuse du magasin de vêtements WLKN, de son côté, souligne la volonté de faire connaître la boutique, récemment ouverte. Par courriel, le président-directeur général de la chaîne québécoise, Pierre Mercier, abonde dans le même sens.

« Étant donné qu’après deux ans de COVID les clients sont plus rares, nous voulons nous assurer en ouvrant la porte qu’un maximum de clients potentiels, durant la haute saison, rentre dans notre boutique, tout en contrôlant la température intérieure », écrit M. Mercier.

Le discours est différent chez les responsables des boutiques qui choisissent de garder leurs portes closes. Certains évoquent des raisons environnementales, d’autres, le désir de conserver la précieuse fraîcheur à l’intérieur.

« On est déjà accueillants. Ce n’est pas parce que mes portes sont fermées que je manque des clients potentiels », estime le gérant de la boutique Jack & Jones, Danny Girard.

La compagnie Roots affirme avoir des lignes directrices en matière de « conservation d’énergie », incluant la fermeture des portes lors de l’utilisation de l’air climatisé.

L’interdiction française

Dans certaines villes de France, dont Paris, les commerces risquent depuis quelques jours une amende s’ils laissent leurs portes ouvertes tout en étant climatisés. Par communiqué et sur Twitter, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a qualifié cette pratique d’« aberrante dans le contexte actuel d’urgence climatique et de crise de l’énergie ».

Et cette interdiction deviendra nationale, a annoncé la semaine dernière la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, dans Le Journal du dimanche. Un décret sera pris en ce sens dans le cadre du plan de sobriété énergétique de la France. Ce plan vise à diminuer de 10 % en deux ans, par rapport à 2019, la consommation d’énergie du pays, dans un but non seulement environnemental, mais également de diminution des risques de pénurie liée à la guerre en Ukraine.

« C’est utile pour la planète, bien sûr, mais c’est aussi utile pour pouvoir passer l’hiver et se passer du gaz russe dans les années qui viennent », a déclaré la ministre Pannier-Runacher à propos de ce plan, dans une vidéo publiée sur Twitter.

Changer les choses

Chez Équiterre et au Conseil régional de l’environnement de Montréal, on croit qu’il faudra réglementer ce qui est considéré comme un gaspillage d’énergie par les magasins.

« En ce moment, on est dans une ère de surplus d’électricité d’Hydro-Québec, mais ces surplus arrivent à leur fin, et notre demande va augmenter avec l’électrification de l’économie et des transports. On va alors avoir des problèmes semblables à ceux de l’Europe actuellement, prévient Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques chez Équiterre. On va devoir utiliser la bonne énergie au bon endroit. Climatiser la rue Sainte-Catherine à l’extérieur, ce n’est pas ça la meilleure utilisation de notre énergie. »

Selon M. Boisseau-Bouvier, il faut se pencher dès maintenant sur cette problématique, que ce soit par voie réglementaire, par des efforts de sensibilisation ou en revoyant les tarifs d’électricité.

Hydro-Québec, pour sa part, encourage les usagers à utiliser l’électricité de façon modérée. « Climatiser avec les fenêtres ou les portes ouvertes, ce n’est pas optimal au niveau de l’efficacité énergétique », a admis l’un des porte-paroles de la société d’État, Cendrix Bouchard.

Même si la climatisation ne représente que 5 % de la consommation annuelle des Québécois, Hydro-Québec donne plusieurs conseils pour réduire l’usage de cette dernière, comme de la jumeler à un ventilateur et de fermer les rideaux pour empêcher le soleil de réchauffer les pièces.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été possible d’obtenir de commentaires de la Ville de Montréal ou du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.