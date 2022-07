Des milliers de personnes attendues à la messe publique du pape François à Edmonton

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues mardi au Stade du Commonwealth, à Edmonton, pour participer à une messe publique avec le pape François.

Le chef de l’Église catholique devrait s’adresser aux groupes autochtones, aux survivants des pensionnats et des externats, aux aînés, aux gardiens du savoir et aux catholiques pendant la messe qui devrait durer environ une heure.

Les organisateurs disent que l’événement a lieu le jour de la fête de Sainte-Anne qui était la grand-mère de Jésus et est un jour de révérence particulière pour les catholiques autochtones.

Plus tard dans la journée, le pontife devrait se rendre au Lac Sainte-Anne, au nord-ouest d’Edmonton, pour participer au pèlerinage annuel de la communauté, qui accueille régulièrement des dizaines de milliers de participants autochtones.

La deuxième journée complète d’événements du pape survient après qu’il a présenté lundi ses excuses aux survivants des pensionnats et à leurs familles pour le rôle que l’Église catholique romaine a joué dans la destruction culturelle et l’assimilation forcée des peuples autochtones.

Lors d’un événement dans la communauté de Maskwacis, au sud d’Edmonton, François a déclaré : « Face à ce mal déplorable, l’église s’agenouille devant Dieu et implore son pardon pour les péchés de ses enfants. Je demande humblement pardon pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones », a déclaré François par l’intermédiaire d’un interprète.

La survivante Evelyn Korkmaz a pris note des excuses, mais a dit vouloir que le Vatican remette les documents qu’il possède concernant l’identité des étudiants qui ont été emmenés dans les institutions. « Cela permettrait aux familles [et] à leurs proches de guérir et passer à autre chose », a-t-elle dit.

Le chef de la nation Alexis Nakota Sioux, Tony Alexis, a déclaré que les excuses avaient ouvert des blessures qui ne pouvaient pas rester ouvertes. « Vous ne pouvez pas simplement dire que je suis désolé et partir. Il faut faire des efforts. Il doit y avoir du travail et des actions plus significatives. »

Le pontife a déclaré que demander pardon est la première étape et qu’il doit y avoir une enquête sérieuse sur ce qui s’est passé. Il a également qualifié de « catastrophiques » les effets globaux des politiques liées aux pensionnats.

Plus tard dans la semaine, Francis se rendra à Québec pour des rencontres avec des représentants de peuples autochtones et du clergé de Québec et pour animer une autre messe, cette fois à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Il ira ensuite à Iqaluit pour mettre un terme à son séjour au Canada.