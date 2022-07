Annonce sur la gestion des plastiques

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, fera une annonce ce matin sur la gestion des plastiques en compagnie de Giovanni Catino, vice-président de Loop Industries. Elle doit porter plus concrètement sur la recyclabilité et la compostabilité des plastiques.

Cette annonce suivra celle faite il y a un mois sur l’interdiction de la vente de certains objets de plastique à usage unique à un horizon de deux ans.