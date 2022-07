«Plus abondantes et plus intenses», les tornades au Québec

Une tornade a touché terre samedi dans les Laurentides. Des vents de 200 km/h ont détruit plusieurs bâtiments et privé d’électricité des centaines de clients. Ces tempêtes violentes sont appelées à se multiplier dans les prochaines années partout au Québec.

Les chasseurs de tornades de l’équipe « Xtrem Chase Québec » ont parcouru le Québec samedi à la recherche de tornades et ont fait part de leurs observations au gouvernement. « Vers 18 h 10 [samedi], une tornade a touché la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard dans les Laurentides. Les vents destructeurs ont fortement endommagé des habitations et brisé ou déraciné de nombreux arbres sur une distance de 3 à 4 kilomètres et une largeur d’environ 300 mètres », a conclu dimanche Environnement Canada.

L’un des adeptes de cette météo extrême, Pierre-Marc Doucet, s’attend à ce que ce type de fin de semaine tourbillonnante se reproduise de plus en plus souvent avec le réchauffement planétaire.

« La tendance prouvée pour l’instant avec les changements climatiques, c’est que ça fait bloquer les patrons [patterns] météo. Si on est coincé dans un patron avec plus de pressions, on pourrait avoir plus d’orages violents, plus de tornades. L’inverse est aussi vrai. Si l’on est coincé dans un système de beau temps, d’anticyclone, ça va mener à d’autres problèmes comme la sécheresse et les feux de forêt » explique-t-il.

Les tornades au Québec deviendront « plus abondantes et plus intenses », confirme le professeur en science de l’atmosphère à l’UQAM Jean-Pierre Blanchet.

« Toute une gamme » d’événements météorologiques violents frappera en fait le Québec, comme de la grêle, des coups de vent et des pluies presque tropicales. Sans parler des tempêtes d’hiver.

A contrario, les tornades risquent de disparaître des régions déjà chaudes, comme les déserts, là où l’air froid en altitude se raréfie.

Car « la différence de température » entre le sol et l’atmosphère crée ce mouvement de « convection » propre aux tornades et autres orages. « On a réchauffé le climat, le sol devient plus chaud qu’avant, donc on a tendance à augmenter les événements sévères », explique M. Blanchet.

Montréal épargnée

Les changements climatiques déplacent la fameuse allée de tornades du centre des États-Unis vers l’est jusqu’à déborder en Ontario et au Québec.

Pour preuves récentes, de la grêle « de l’Outaouais jusqu’à la Côte-Nord » a été répertoriée dimanche par Environnement Canada. Des vents violents se sont abattus « jusqu’en Gaspésie la semaine dernière », relève M. Blanchet. « Ça s’intensifie chez les Américains et ça se déplace vers le nord. Et ça devient plus fréquent. »

En revanche, Montréal devrait être épargnée par les tempêtes destructrices. Le chasseur de tornade Mathieu Lussier a lui-même constaté cette exception. « Aussitôt que ça quitte les montagnes, que ça quitte les Laurentides, ça se défait. Comme chasseur, on est déçus quand ça se produit. Mais on voit que, lorsque [la cellule orageuse] est rendue dans la vallée du Richelieu, ça se refait. »

Le fleuve Saint-Laurent, le Richelieu et la rivière Outaouais « forment des canaux d’écoulement non seulement de l’eau, mais aussi de l’air », explique Jean-Pierre Blanchet. « L’air a tendance à sortir de la région de Montréal », ce qui inhibe le déchaînement des éléments.

Se protéger

Le nombre de morts à cause des tornades a grandement diminué en Amérique ces dernières années grâce aux alertes qui préviennent les mauvaises surprises.

« Pour se protéger, il faut être à l’intérieur d’une bâtisse solide. Aller au sous-sol, sous la terre, c’est la meilleure chose, conseille Pierre Marc Doucet. […] Sinon allez vers le centre de la maison, ou dans une pièce très solide, dans la salle de bains, voire carrément dans la baignoire. »

Si l’on est à l’extérieur, il faut éviter de rester près d’autres structures ou d’arbres, et plutôt se réfugier dans un fossé ou un creux. « Sinon, se coucher carrément au sol, pour éviter les débris », ajoute-t-il.

Le Northern Tornado Project, établi en Ontario, surveille depuis 2017 la formation des tornades. La moyenne admise de 6 tornades par année en sol québécois est ainsi en voie d’être révisée. Depuis cinq ans, la moyenne annuelle de tornade au Québec tourne plutôt autour de 17.