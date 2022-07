Jeunes et catholiques, malgré tout

La messe le rappelle un peu plus chaque dimanche : la pratique du catholicisme bat de l’aile au Québec. Les paroissiens grisonnent, la foi chrétienne vacille ; l’Église, ici, n’a plus sa vigueur d’antan. Une relève continue cependant de croire et de vivre selon le catéchisme. Portrait de trois fidèles qui cumulent, ensemble, 73 printemps.

« Je n’imagine pas ma vie sans la religion, dit d’emblée Elias Haddad. C’est comme le sport : c’est très naturel pour moi. »

Le jeune homme de 25 ans fréquente « de deux à trois fois par semaine » l’imposante cathédrale grecque melkite-catholique Saint-Sauveur, à Montréal. Édifiée en 2007 dans Ahuntsic-Cartierville, elle a de quoi étonner, autant par sa grandeur que par ses accents byzantins. Dans un Québec laïque où la foi catholique s’essouffle, les temples à la gloire de Dieu continuent de se bâtir, entre deux fermetures d’église.

C’est ici, sous les dômes orientaux qui caractérisent Saint-Sauveur, qu’Elias a trouvé une seconde famille. Arrivé seul au Québec à 22 ans et à la poursuite d’une maîtrise, ce Libanais d’origine ne pensait pas demeurer si longtemps aussi loin des siens.

« J’avais l’intention de retourner dans mon pays, raconte-t-il au bout du fil. Je ne connaissais personne ici, sauf une ou deux personnes venues avec moi au même moment. J’ai vécu plusieurs moments de difficulté et de solitude. »

Sa foi catholique, croit-il, a ouvert la voie à sa nouvelle vie au Québec. « Je ne pouvais pas passer ma semaine sans aller à l’église. Honnêtement, c’était comme mon carburant pour traverser les défis de l’université et de ma vie tout seul. Je me suis fait un réseau qui m’a beaucoup aidé. L’Église m’a vraiment, vraiment beaucoup aidé », souligne-t-il.

Pourtant, lui mentionne Le Devoir, l’Église n’a pas toujours apporté le bien qu’elle a promis au cours de son histoire. Sévices sexuels, abus de pouvoir, acculturation : le salut des âmes, au fil des siècles, a aussi justifié bien des souffrances.

« C’est très bien de surligner les mauvaises choses qui se produisent, pour reconnaître les victimes et leur donner du courage, réplique Elias. C’est beau de mettre l’accent sur ça, mais il faut aussi mettre l’accent sur d’autres bonnes choses que l’Église fait : enseigner l’amour, donner de l’espoir, encourager la tolérance. »

Il faut aussi, selon lui, distinguer les hommes de l’institution qu’ils composent. « Ça s’est fait au nom de l’Église, reconnaît-il, mais pas par l’Église. Ce sont des hommes qui ont perpétré les crimes. Moi, je suis en paix parce que je sais que ça ne provient pas de Dieu. Ça provient d’un péché humain parce que l’Homme, avec un grand H, n’est pas très fort. Il succombe, parfois. »

Tolérance et humilité

C’est au milieu de son secondaire, c’est-à-dire récemment, que Rachel Alberni a ancré la foi catholique en elle. « J’ai commencé à participer à de petites rencontres de groupe à mon église sur comment vivre sa foi dans la société. Ça me touchait vraiment, indique la Lavalloise de 19 ans. Les valeurs des autres étaient les mêmes que les miennes. »

L’ouverture à autrui et la tolérance à l’égard des différences forment les deux points cardinaux qui orientent son quotidien. « Je vis dans un Québec multiculturel, et c’est ça qui est beau : j’ai des amis de partout, avec des croyances différentes, et nous cohabitons », explique Rachel. « Il y a une grande diversité de traditions et de racines dans la société. L’Église, poursuit-elle, explique comment accueillir tout le monde. »

N’y a-t-il pas une contradiction entre ce prêche d’ouverture et les positions de l’Église envers, par exemple, les minorités sexuelles ? « Le pape François l’a dit, rappelle Rachel : “L’Église est une mère qui accueille tous ses enfants.” Il y a un commandement de base dans le christianisme qui dit : “aimez-vous les uns les autres”. »

Le « pèlerinage de pénitence » du souverain pontife, que le pape François effectuera au Canada dès le 24 juillet, remonte aux fondements de l’Église, érigée, selon elle, sur un socle d’humilité. « J’espère que ce sera un pas de plus dans le processus de guérison des peuples autochtones, conclut Rachel. Mais je trouve que c’est un peu dommage, ajoute-t-elle, que des gens n’aient pas pu entendre ses excuses avant de partir de ce monde. »

« Les choses avancent »

À 22 ans, Kevin Murray entamait un parcours autrefois auréolé de prestige, aujourd’hui presque tombé en désuétude. Le jeune homme de Québec entrait au Grand Séminaire avec l’objectif de devenir prêtre.

Maintenant âgé de 29 ans, il réalise un an de stage à Saint-Georges, en Beauce. « Si Dieu le veut, explique-t-il au téléphone, mon ordination diaconale aura lieu dans un an et demi. » Il deviendrait alors diacre, avant d’atteindre la consécration épiscopale.

C’est la philosophie qui l’a ramené à la religion. Kevin Murray, élevé dans une famille pratiquante, a vu sa foi connaître un hiatus à l’adolescence, avant de se raviver par la fréquentation, à l’université, de la pensée chrétienne. « J’ai découvert une communauté de pensée avec saint Augustin et saint Thomas d’Aquin », raconte-t-il.

Ses dix années de philosophie trouvent un écho concret dans la rencontre des paroissiens qu’il cultive à Saint-Georges. « Ça permet de se laisser émouvoir et toucher par l’expression d’une personne. Le regard de foi, c’est de voir que dans chaque histoire, il y a quelque chose de sacré, d’incalculable. »

Le catholicisme qui périclite, au Québec, ne lui arrache aucune larme. « L’Église, image-t-il, doit tout simplement retailler un chandail devenu un peu trop grand. » Pour lui, le déclin de l’institution lui permet, au contraire, de renouer avec sa modestie originelle.

« Le seigneur avait 12 apôtres. Nous n’avons pas besoin d’être des milliers ni des millions, nous avons seulement besoin d’avoir la passion des autres et des Hommes, soutient-il avec ferveur. Notre mission, c’est d’aider les Hommes à découvrir l’amour pour lequel ils sont faits. »

L’Église catholique, lui demande Le Devoir, a-t-elle mal vieilli ? Après des siècles de subordination imposée, les femmes commencent enfin, du moins au Québec, à revendiquer leur droit à l’égalité dans la société. Le Vatican, pendant ce temps, s’entête à les confiner dans des rôles principalement subalternes.

« La question des femmes, je la trouve importante, et elle n’a pas été beaucoup développée à mon sens », poursuit Kevin Murray. Il note toutefois que le pape François amorce certains progrès importants. « Il a récemment écrit un texte juridique qui permet à une femme de prendre la tête d’un ministère à Rome. C’est énorme ! »

Il faut, ajoute-t-il, faire preuve d’indulgence envers une institution perfectible par nature.

« J’aime l’Église comme ma mère, conclut M. Murray. Évidemment, tout n’est pas parfait, comme dans toutes les familles. Mais j’ai des signes que les choses avancent, et qu’elles avancent beaucoup. »