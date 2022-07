Le pape François est arrivé à Edmonton

Le pape François est arrivé dimanche au Canada afin d’entreprendre sa visite officielle, lors de laquelle il souhaite réconcilier l’Église catholique avec les Autochtones et leur offrir des excuses officielles pour les violences passées dans les pensionnats.

L’avion du souverain a atterri en fin de matinée à Edmonton, premier des trois arrêts de sa tournée. Au cours de sa visite de six jours au pays, il se rendra également à Québec et à Iqaluit, avant de repartir vendredi.

Il a d’abord été accueilli par le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, la gouverneure générale, Mary Simon, des dirigeants autochtones ainsi que des dignitaires religieux et politiques, lors d’une cérémonie à l’aéroport.

« On avait beaucoup insisté pour que les premiers à accueillir le pape soient les survivants [des pensionnats pour Autochtones] », a commenté Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), qui a eu vent de certaines tensions au sein de la communauté par rapport à l’accueil du pape. Il estime que les représentants de l’État ont eu un rôle prédominant dans l’accueil.

« C’est important que celles et ceux qui ont subi les torts puissent être présents dans les protocoles d’accueil », poursuit-il.

Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre canadien jeudi, la cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, va plus loin et se désole que les membres de la communauté n’aient pas été « la force motrice dans la planification de cette visite ».

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

« Ce qui est devenu évident, c’est que cette visite et ces excuses ont évolué pour être davantage au profit des paroissiens catholiques canadiens et de la communauté chrétienne mondiale et moins sur des mesures réelles de réparation et de réconciliation avec la communauté des Premières Nations, qui a été lésée par les institutions d’assimilation et de génocide », écrit-elle.

Le pape, âgé de 85 ans, a ensuite été escorté en fauteuil roulant jusqu’au tapis rouge où l’attendaient les dignitaires.

Le grand chef du territoire du Traité no 6, George Arcand fils, lui a remis un médaillon perlé. François a ensuite embrassé la main d’Alma Desjarlais, une survivante d’un pensionnat, de la Première Nation de Frog Lake, qui lui a souhaité la bienvenue en compagnie du grand chef Greg Desjarlais de la Confédération des nations du Traité no 6.

Le pape devait être conduit par après au séminaire Saint-Joseph, où il demeurera pendant son séjour en Alberta. Les organisateurs de la visite papale ont souligné qu’en raison des limitations physiques du pape François, ce dernier participera à des événements publics pendant environ une heure.

Il doit visiter lundi l’ancien pensionnat d’Ermineskin, dans la communauté de Maskwacis, au sud d’Edmonton. C’est à cet endroit qu’on s’attend à ce qu’il réitère ses excuses, prononcées le 1er avril dernier au Vatican et présente les excuses officielles de l’Église catholique aux peuples autochtones du Canada pour les abus dont ils ont été victimes.

Des excuses réitérées

Avant son départ de Rome, le souverain pontife s’est adressé à ses « frères et soeurs du Canada » dans un message écrit sur son compte Twitter. « J’espère que, avec la grâce de Dieu, mon pèlerinage pénitentiel pourra contribuer au chemin de réconciliation déjà entrepris », peut-on lire.

Or, l’APNQL insiste sur la nécessité que les excuses soient réitérées à chaque arrêt de la visite papale.

« On a fait des pieds et des mains depuis près de cinq semaines pour permettre à des milliers de personnes de se déplacer et de venir de communautés isolées et difficiles d’accès, explique M. Picard. Tous les survivants méritent d’entendre des excuses. »

« Une occasion comme celle de cette semaine ne se représentera pas », soutient-il, rappelant au passage que plusieurs survivants nous ont déjà quittés.

En entrevue avec Le Devoir, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador se disait par ailleurs préoccupé par les propos du Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, parus dans un article du Devoir publié le 23 juillet. Ce dernier y exprimait que « les excuses, elles ont été faites [au Vatican]. On va y faire allusion, bien sûr, mais on ne repart pas à zéro. Il faut avancer ».

« C’est sous-estimer les conséquences qu’ont eues les pensionnats pour Autochtones au pays et les torts qu’ils ont causés et continuent de causer aujourd’hui », répond M. Picard.

On estime que plus de 150 000 enfants issus des Premières Nations, inuits ou métis ont fréquenté les pensionnats pour autochtones. Selon le Centre national pour la vérité et la réconciliation, des milliers d’élèves ont été victimes de violences physiques et sexuelles dans ces écoles.

Tous les survivants méritent d’entendre des excuses

Plus de 60 % d’entre elles étaient dirigées par l’Église catholique, qui est la dernière institution impliquée dans la gestion des pensionnats à présenter des excuses. Le gouvernement canadien, l’Église anglicane, l’Église presbytérienne et l’Église unie ont tous déjà présenté des excuses officielles.

Un programme chargé

Après sa visite de l’ancien pensionnat d’Ermineskin, lundi, le chef de l’Église catholique rencontrera en fin de journée les paroissiens de l’église Sacré-Coeur des Premières Nations d’Edmonton.

Mardi, le pape assistera à une grande messe en plein air au stade de football du Commonwealth, avant de se rendre au lac Sainte-Anne, tout près, pour participer à un pèlerinage annuel.

Le pape François est ensuite attendu mercredi à Québec, où il rencontrera le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale, Mary Simon. Il devrait y prononcer une allocution publique. Jeudi, il présidera une grande messe à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec, qui sera suivie d’une visite de la Cathédrale Notre-Dame-de-Québec.

La visite pontificale se terminera vendredi à Iqaluit, avant le retour du pape au Vatican.

Pour joindre le Programme de soutien en santé-résolution des questions des pensionnats indiens, il faut composer le 1 866-925-4419.

Avec La Presse canadienne