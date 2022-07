Quoi surveiller aujourd’hui ?

Entente sur les céréales ukrainiennes

Une entente sera ratifiée ce vendredi pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes, un enjeu secondaire important dans le conflit qui oppose Kiev et la Russie. Ce pacte sera paraphé à Istanbul, en Turquie, et sera approuvé par la Russie et l’Ukraine, en la présence du secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

L’entente ratifiée devrait permettre la sortie du blé ukrainien par la mer Noire, via des corridors sécurisés. Une inspection des navires pourrait être faite par la Turquie, car la Russie s’est montrée inquiète que des armes soient cachées à bord. Les éventuels arrivages de grain pourraient avoir un impact sur le prix de la ressource, et faire diminuer le risque de famine.