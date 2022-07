Fraudes : le SPVM tente d’arrêter « l’hémorragie »

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) combine ses efforts d’enquête à ceux de prévention au moment où des fraudeurs sévissent auprès des personnes âgées d’arrondissements situés dans le sud-ouest de la métropole.

Un peu plus d’un mois après avoir procédé à l’arrestation de huit suspects qui utilisaient un stratagème bien rodé pour s’emparer des cartes bancaires de personnes âgées et du mot de passe de celles-ci dans les arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, ce problème s’est déplacé plus à l’ouest de la métropole.

« À la suite des arrestations qu’on a faites le mois dernier, qui étaient plus dans l’est de Montréal, on a noté une recrudescence des dossiers dans le sud-ouest de Montréal en ce qui concerne surtout LaSalle, Verdun et [le quartier] Ville-Émard », dans l’arrondissement du Sud-Ouest, indique en entrevue au Devoir jeudi le commandant de la section des crimes économiques du SPVM, Steve Belzil.

Depuis le début du mois de juin, ce sont ainsi une « quarantaine d’incidents » concernant de telles fraudes qui ont été rapportées au SPVM dans ce secteur de Montréal. Une situation qui a incité le corps de police à contacter le Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal jeudi afin de demander à celui-ci de sensibiliser ses membres à cet enjeu dans l’espoir d’arrêter « l’hémorragie », illustre M. Belzil.

« Nous nous devons de sensibiliser cette clientèle qui se fait prendre », relève le courriel, obtenu par Le Devoir, qui fait état d’une « nouvelle vague » de fraudes visant les aînés dans ce secteur de la métropole.

En parallèle de ses efforts de sensibilisation auprès des aînés, le SPVM poursuit son enquête pour arrêter les suspects impliqués dans cette nouvelle série de fraudes. « C’est sûr qu’il va y avoir d’autres arrestations à venir dans les dossiers dont on parle présentement », assure le commandant.

Un stratagème bien ficelé

Les fraudeurs en cause dans le sud-ouest de Montréal, dont le nombre demeure indéterminé, emploient une tactique du type « faux représentants » pour arriver à leurs fins. Ainsi, un fraudeur appelle une personne âgée en se faisant passer pour un employé d’une institution financière. Il fait ensuite croire à la victime qu’une transaction frauduleuse a été effectuée sur sa carte bancaire et qu’il faut agir de toute urgence pour corriger cette situation.

« D’un ton insistant, le suspect demande à la victime de lui fournir son numéro d’identification personnel (NIP) et d’insérer sa carte bancaire à l’intérieur d’une enveloppe. Il explique qu’un facteur passera rapidement chercher l’enveloppe pour la rapporter à l’institution financière. Un complice en uniforme prend alors le relais et se présente à la résidence de la victime pour récupérer l’enveloppe et déguerpir », explique un communiqué émis jeudi par le SPVM.

Les victimes peuvent ensuite perdre des sommes importantes, relève M. Belzil. « En général, quand ils font ce stratagème-là [les fraudeurs] vont dans un guichet pour retirer le maximum qui est permis de retrait par jour. Et à la suite de ces retraits-là, quand ils ont atteint le maximum, ils vont faire des achats », explique le commandant. « On peut parler de plusieurs milliers de dollars qu’ils peuvent aller chercher pour une personne. »