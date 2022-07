De quidditch à quadball, un changement de nom qui fait réagir

Le quidditch est mort, vive le… quadball. L’Association internationale de quidditch (IQA) a annoncé mardi que le sport des sorciers de l’univers d’Harry Potter, dont la pratique est en plein essor parmi les « moldus » depuis quelques années, change officiellement de nom pour quadball, entre autres pour se distancier des propos de l’autrice de la série, J.K. Rowling. La nouvelle a suscité de vives réactions.

« Des groupes de défense des droits LGBTQ + comme GLAAD et Human Rights Campaign, ainsi que les trois acteurs principaux de la série de films Harry Potter » avaient critiqué les positions de J.K. Rowling, a indiqué l’association dans un communiqué mardi. Elle invoque également des raisons légales pour ce changement de nom, puisque l’utilisation commerciale du terme « quidditch » demeure contrôlée par Warner Bros. Entertainment Inc., la société de production de la série de films Harry Potter.

J.K. Rowling, l’autrice de la série de livres très active sur les réseaux sociaux, est dans l’eau chaude depuis 2020 pour une série de tweets et de déclarations jugées transphobes.

Les critiques à son égard se sont enflammées lorsqu’elle a affiché publiquement son support pour Maya Forstater, une chercheuse britannique qui dit avoir été licenciée après avoir affirmé que personne ne pouvait « changer son sexe biologique », et qui a traîné l’affaire devant les tribunaux. On lui a aussi reproché son opposition à la Gender Recognition Reform Bill de l’Écosse, une loi permettant aux personnes écossaises transgenres de modifier leur état civil plus facilement.

Sur les réseaux sociaux, des personnes LGBTQ + issues du milieu sportif semblaient heureuses du changement de nom du sport.

Good for them. I was so impressed by the thoughtfulness and care of the @usquadball folks I did a story on last year — it takes both boldness and humility to rethink stuff that seems foundational to your sport when it isn’t serving your community anymore: https://t.co/FgPyIMfaQR — Mags ?? (@magscolv) July 20, 2022

The IQA will be joining US Quidditch and Major League Quidditch in changing the name of the sport from "quidditch" to "quadball" on a worldwide basis. pic.twitter.com/8ydGtPN730 — International Quidditch Association (@IQAsport) July 19, 2022

A society in which ⁦@jk_rowling⁩ is some kind of hate figure is one that has turned quite mad. https://t.co/NJ8Jd1W9Rr — Paul Embery (@PaulEmbery) July 20, 2022

Et l’IQA s’est félicitée de ce changement.Par contre, plusieurs semblaient mécontents de l’annonce, la trouvant « folle », ou « invraisemblable ».



Le quadball est maintenant pratiqué par « près de 600 équipes dans 40 pays », selon l’IQA. Le sport aurait été lancé en 2005 après qu’une équipe universitaire du Vermont passionnée par l’univers du sorcier aux lunettes rondes en est établi les règles pour la première fois. Il est notamment pratiqué avec des balais de plastique entre les jambes, et des balles de grandeurs différentes, tel que l’a imaginé J.K. Rowling.

Au Canada, la plus grande ligue qui régit la pratique du sport, la Major League Quadball, a également changé son nom. Celle-ci est composée de 16 équipes représentant des villes des États-Unis et du Canada, dont deux au Canada, à Toronto et à Ottawa.