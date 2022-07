La pandémie de COVID-19 est de retour en force au Québec, qui fait face à une septième vague. Plus de 1000 nouvelles personnes sont infectées par le SRAS-CoV-2 et ses variants chaque jour, et le cap des 15 000 décès depuis le début de la pandémie a été atteint. Dans le système de santé québécois, on estime d’ailleurs à 7000 le nombre de travailleurs absents cette semaine en raison de la maladie.

Notre journaliste Marie-Ève DuSablon et le Dr André Veillette, directeur de l’Unité de recherche en oncologie moléculaire de l’Institut de recherches cliniques de Montréal, ont répondu mercredi midi aux questions de nos lecteurs.