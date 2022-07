L’homme ayant attaqué une fillette à Montréal déclaré non criminellement responsable

Le jeune homme accusé d’avoir violemment battu une fillette en pleine rue à Montréal a été déclaré non criminellement responsable de ses gestes en raison de troubles mentaux.

C’était la conclusion d’une experte de l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel. de Montréal. Le juge Alexandre Dalmau de la Cour du Québec a donc accepté ses conclusions mardi.

Tanvir Singh, âgé de 21 ans, avait notamment été accusé de voies de fait graves et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour avoir attaqué et causé des blessures à la tête et au visage d’une enfant de 10 ans. L’attaque se serait produite alors que la fillette rentrait chez elle sur l’heure du midi, dans le quartier Pointe-aux-Trembles de Montréal, au mois de mars dernier. Des passants étaient intervenus et la police avait arrêté l’accusé sur les lieux, peu après l’attaque. Selon la police, la fillette avait été gravement blessée.

Une conclusion de non-responsabilité criminelle signifie que l’accusé n’était pas capable de distinguer le bien du mal au moment des faits reprochés. Cela ne veut pas dire qu’il sera remis en liberté : il est habituellement décidé de garder l’accusé dans un établissement psychiatrique pour y recevoir des soins.

La procureure de la Couronne, Me Annabelle Sheppard, a aussi demandé que Tanvir Singh soit déclaré « accusé à haut risque ».

Cette conclusion aurait pour effet de rendre sa détention en hôpital psychiatrique encore plus stricte, a-t-elle expliqué en entrevue., ajoutant que l’objectif est d’assurer la sécurité du public.

À cet effet, une expertise psychiatrique supplémentaire a été requise pour guider le juge. L’accusé, présent à la Cour mardi, ne l’a pas contestée. Il restera en détention à l’Institut Philippe-Pinel durant cette période et reviendra devant la Cour le 22 août prochain.