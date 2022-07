Elisabeth Rioux sort du silence

Pour la première fois, l’influenceuse et femme d’affaires Elisabeth Rioux commente la sentence de son ex-conjoint Bryan McCormick sur les réseaux sociaux. Dans un texte publié lundi sur Instagram, elle dit «continuer de faire des cauchemars», craignant que McCormick ne récidive, et se dit toujours « effrayée » et «pas fière» de son passé avec lui.

Bryan McCormick a été condamné le 6 juillet à passer six mois derrière les barreaux pour avoir fait subir de nombreux actes de violence à son ex-conjointe. Il avait précédemment plaidé coupable, dans le cadre d’une entente avec la couronne, à trois chefs d’accusation : voies de fait, menaces de mort et méfait, soit la destruction d’objets.

Les gestes posés par Bryan McCormick à l’endroit d’Elisabeth Rioux ont commencé en novembre 2019 et se sont poursuivis après la naissance de leur enfant en juillet 2020.

Les journées du 28 et du 29 septembre ont constitué un tournant, pouvait-on lire dans l’exposé conjoint des faits présenté à la cour, dont McCormick a reconnu chacun des faits. Il a notamment pris sa conjointe par les cheveux, avant de l’agripper au visage, lui causant un bleu sur le menton et blessant une de ses lèvres, en tentant d’empêcher Elisabeth Rioux de l’enregistrer ou d’appeler une amie.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez appeler la ligne d’urgence de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010 (24 heures sur 24, 7 jours sur sept). www.sosviolenceconjugale.ca

Avec Stéphanie Marin