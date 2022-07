«Un statut pour tous et toutes», revendiquent des manifestants

« Quand tu portes préjudice aux personnes sans statut, tu le fais aussi envers leurs enfants », déclare avec conviction Serge Leclerc, membre du collectif Le droit de vivre en paix, qui défend les droits des Chiliens au Canada. Comme quelques centaines d’autres personnes, il est venu manifester dimanche après-midi au parc Émilie-Gamelin, à Montréal, en faveur de la régularisation des personnes sans papier au pays.

Des membres et des militants de divers organismes d’aide aux personnes migrantes étaient présents pour revendiquer un programme de régularisation du statut qui inclurait toutes les personnes migrantes. Rencontrée sur place, Shahista, originaire d’Inde, était accompagnée de trois de ses proches pour manifester. « Ce sont trois réfugiés, lance-t-elle en les désignant. Ils n’ont pas de statut et pourraient être déportés à tout moment. Pourtant, ils ont travaillé très fort pendant la pandémie, chez Uber notamment. »

Souvent interrompus par des slogans chantés avec enthousiasme, tels que « Assez bons pour travailler, assez bons pour rester » ou encore « Un statut pour tous et toutes », quelques orateurs se sont succédé au coin des rues de Maisonneuve et Berri. « Les personnes sans statut vivent dans la peur constante d’être interpellés par les autorités policières et d’être déportées », a lancé la présidente de la Ligue des droits et libertés, Alexandra Pierre. Celle qui a également publié l’essai Empreintes de résistance, qui raconte le vécu de femmes autochtones, noires et racisées au Québec, n’a pas éludé la question du racisme systémique. « Les personnes sans statut sont en grande partie racisées et c’est loin d’être étranger à leur situation », a-t-elle plaidé.

Rencontrée avec son bambin d’à peine un an, Inge est quant à elle une citoyenne qui a décidé de s’impliquer dans la cause. Bénévole pour le Collectif Bienvenue, un organisme qui vient en aide aux nouveaux arrivants, elle devient émue en parlant des raisons qui l’ont poussée à s’impliquer. « Je suis maman depuis un an, et ça me touche de voir à quel point on est plus fort collectivement », articule-t-elle, des sanglots naissants dans la voix. Elle est en contact avec une famille nouvellement arrivée d’Afrique et l’aide avec la paperasse, en contactant le CLSC le plus près pour prendre des rendez-vous afin que la famille puisse se faire vacciner, par exemple. « Je les appelle au téléphone une fois par semaine », explique-t-elle.

Deux candidats de Québec solidaire aux prochaines élections provinciales étaient également présents. Spécialisé en immigration, l’avocat Guillaume Cliche-Rivard brigue un siège dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, à Montréal. « Tous ceux qui ont donné un coup de pouce pendant la pandémie devraient être régularisés », tranche-t-il aux côtés de son collègue dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, Simon Tremblay-Pepin.

Dans la chaleur accablante, les manifestants ont entamé leur marche sur la rue Berri, vers le nord, sous surveillance policière.