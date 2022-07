Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Chrystia Freeland au G20

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, sera toujours à Bali, en Indonésie, samedi, pour une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20. Elle discutera avec la presse canadienne après ce sommet.

Vendredi, la ministre Freeland a accusé la délégation russe de soutenir l’invasion de l’Ukraine et donc d’être responsable de « crimes de guerre ». « Ce ne sont pas seulement les généraux qui commettent des crimes, ce sont les technocrates de l’économie qui rendent possible la guerre et permettent [qu’elle se poursuive] », a-t-elle dit.

Cette rencontre fait suite à celle des ministres des Affaires étrangères, qui a eu lieu la semaine dernière.