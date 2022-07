La vente d’une piscine publique à un CPE crée des remous à Saint-Lambert

La vente de la piscine publique du parc Préville au CPE Agathe la Girafe pour ouvrir 80 nouvelles places de garderie à Saint-Lambert crée des remous. Le dossier, figé depuis son annonce par la ville en juin dernier, a créé un dialogue de sourd qui continue de noyer la relation entre les citoyens et la municipalité. Des citoyens considèrent que la décision a été prise sans un nécessaire consentement populaire.

« La mairesse va nous dire qu’elle a fait une consultation lorsqu’elle a fait du porte-à-porte pendant les élections, mais on n’a jamais pu lui dire qu’on ne voulait pas vendre la piscine, décrie Isabelle Gendron, militante du quartier. On ne savait pas qu’elle avait l’intention de s’en départir ! »

Isabelle Gendron fait figure de porte-parole pour les citoyens souhaitant conserver l’intégrité du parc Préville. De l’avis de la mère de famille qui habite le secteur, il serait favorable de privilégier la rénovation de la piscine. Un service considéré important pour bon nombre de gens du quartier.

« On parle de changements climatiques, d’îlots de chaleur, et on dit que la température moyenne va augmenter. Notre argument principal, c’est qu’on ne vend pas un espace vert. »

Pourtant, les installations sont condamnées depuis 2021, et le conseil municipal n’a pas les moyens de la rénover. C’est ce qu’argumente la mairesse Pascale Mongrain en estimant que les travaux coûteraient entre 2,2 et 3 millions de dollars. « On ne les a pas, ces millions-là. »

Plutôt que de rénover, le conseil municipal a accepté de vendre son terrain au CPE Agathe la Girafe, qui a obtenu du financement du ministère de la famille pour la construction de 80 nouvelles places.

Outre la problématique environnementale, Mme Gendron soulève également un lourd problème d’urbanisme pour appuyer son objection. Une nouvelle garderie signifierait selon elle un achalandage compliqué dans des rues qui sont déjà difficiles d’accès et qui desservent aussi l’école locale.

Isabelle Gendron se montre toutefois favorable à obtenir des nouvelles places de CPE dans Saint-Lambert, mais seulement pas à n’importe quel prix. « On est juste contre le fait qu’on nous impose la vente d’un bien public comme un parc », nuance-t-elle.

Elle affirme ainsi « tendre la main » à la mairie, tout en soutenant par courriel que « le Regroupement des citoyens de Saint-Lambert pour la préservation des parcs a engagé un avocat et [a] envoyé une mise en demeure le 12 juillet à la Ville pour exprimer [son] désaccord et demander certains documents ».

« C’est pas une mise en demeure qu’on a reçue, c’est une demande de documents », se surprend la mairesse Pascale Mongrain. Rejointe au téléphone, celle-ci se choque de la « mauvaise foi » de ce qui reste pour elle une minorité de citoyens propageant de la « désinformation ».

Elle reste abasourdie devant des manoeuvres qu’elle dépeint comme « électoralistes et politiques ».

« C’est un peu frivole, parce qu’ils n’ont absolument aucun fondement pour un recours judiciaire, s’étonne-t-elle. La demande d’information, c’est juste du gaspillage d’argent public et du temps de nos fonctionnaires ».

Du temps et des fonds que la ville de Saint-Lambert n’a plus le luxe de gaspiller, entre autres à cause des conditions établies par le ministère de la Famille, d’après Mme Mongrain. En effet, elle affirme que si le CPE n’est pas en mesure d’ouvrir les 80 nouvelles places en moins de 24 mois, celui-ci perdra le financement qui y est rattaché.

La situation n’arrange rien non plus au gouffre financier dans lequel se trouve actuellement la municipalité. « Si vous saviez comme on n’a plus d’argent là. C’est une ville au bord de la faillite », se navre la mairesse.

Celle-ci ne comprend donc pas l’acharnement ressenti du groupe opposé au projet. Elle assure d’ailleurs que la plupart de ses concitoyens appuie la décision d’abandonner la piscine municipale et opterait plutôt pour la vente du terrain.

Une majorité qu’elle ne peut toutefois pas confirmer. Questionnée sur la possibilité d’un vote populaire, Pascale Mongrain réitère. « On n’a pas d’argent. Faire un référendum, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Et de toute façon, le temps nous manque ».

Les habitants de Préville restent donc sur leur soif, eux qui dénoncent un manque de transparence et souhaitent conserver leur oasis coûte que coûte.