Jugement de la Cour suprême

La Cour suprême du Canada doit rendre ce vendredi matin, sur le coup de 9 h 45, un nouveau jugement. La décision concerne notamment la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et des acteurs de la diffusion musicale, dont des étiquettes de disques et la plateforme Apple.

Le dossier s’enracine entre autres dans un débat sémantique qui aurait des conséquences sur le paiement de droits d’auteur.