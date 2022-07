Avenir incertain pour la Cantine côtière de Colombe St-Pierre au Bic

L’avenir est incertain pour la Cantine côtière de la populaire cheffe Colombe St-Pierre, que les Québécois ont pu voir comme mentore à l’émission de télévision Les chefs !. Un conflit avec la Ville de Rimouski concernant l’emplacement du comptoir met en péril son ouverture pour l’été prochain, tandis que le maire affirme avoir demandé une révision du règlement de zonage en cause.

En 2020, durant la pandémie, la cheffe a ouvert avec son conjoint une cantine dans deux conteneurs maritimes transformés. Elle les a installés avec la permission de la Ville dans un stationnement situé en face de son restaurant gastronomique Chez St-Pierre, au Bic, couru par les amateurs de bonnes tables et dont la salle à manger a été fermée pendant deux étés à cause des restrictions liées à la COVID-19.

La cantine, qui a pallié cette fermeture, permet de servir les clients à l’extérieur pendant la belle saison avec un menu pour emporter, et des tables hautes ont été installées pour manger debout. Les files d’attente de résidents et de visiteurs y sont monnaie courante, signe du succès du concept, que la cheffe aimerait reconduire pour un quatrième été de suite l’année prochaine.

Mais la Ville lui a demandé de changer d’endroit pour l’été prochain et de s’installer sur un terrain privé. Une situation compliquée pour Mme St-Pierre, qui a consacré temps, énergie et recherche d’investissements au projet et qui aurait de la difficulté à exploiter la cantine loin de son restaurant.

Dans une lettre ouverte publiée par Le Devoir, Christine Portelance, une proche de la cheffe au fait de la situation, dénonce des « tracasseries administratives » qui se multiplient. « Inspections, réclamations, discussions, etc. Au point de nuire à son travail », soutient-elle.

« Elle était exténuée, désemparée. Je ne l’avais jamais vue comme ça, raconte en entrevue celle qui lui a parlé cette semaine. Elle m’a dit qu’elle avait du mal à cuisiner. »

Jointe par Le Devoir, Mme St-Pierre n’a pas voulu commenter la situation, comme des discussions sont en cours avec la Ville.

Refonte de zonage

De son côté, le maire de Rimouski, en poste depuis novembre dernier, affirme au contraire que la Ville a rendu service à l’entrepreneuse, dans le contexte où la pandémie a durement frappé le monde de la restauration.

La cheffe est installée sur un terrain public alors que le règlement de zonage de Rimouski, « très strict », interdit ce type de projet. « Malgré tout, pour assurer une flexibilité dans un contexte exceptionnel lié à la COVID-19, ça lui a été autorisé de façon temporaire », souligne en entrevue au Devoir Guy Caron. Elle n’a pas payé de loyer le premier été.

Le conseil municipal lui a permis de s’installer au même endroit encore une fois cet été comme « mesure de transition », mais lui a demandé d’annoncer qu’elle ne reviendrait pas pour une quatrième année, pour « que les gens ne soient pas surpris ».

Mais comme la cantine est populaire et qu’elle leur permet de se relever des contrecoups de la pandémie, Colombe St-Pierre et son conjoint, qui est également propriétaire, aimeraient que le projet dure plus longtemps.

« On se retrouve avec un problème au conseil municipal où, s’ils veulent agir comme ça, il faudra le permettre à tout le monde, dit le maire. On lui demande de trouver un terrain privé où elle pourrait faire le projet. Et entre-temps, de notre côté, à la Ville, on a chargé l’administration de réviser l’article en cause pour nous fournir des options pour l’été prochain. »

Des options qui pourraient être « plus permissives », assure le maire, qui dit être ouvert « à ces nouvelles formules qui sont utilisées dans quelques parties du Québec et qui semblent jouir de la faveur populaire des citoyens et des touristes ».

Les restaurateurs seront consultés dans le processus, que la Ville veut conclure « plus tôt que tard » afin que les règles soient les mêmes pour tout le monde. « Il faudra trouver un encadrement pour cette formule. Si on permet l’utilisation d’un espace public pour une cantine comme celle-là, que fait-on avec les autres demandes qui ne manqueront pas d’arriver ? »

La Cantine côtière est devenue une destination gastronomique pendant les vacances, souligne Christine Portelance, qui réside au Bic depuis près de 15 ans. « Ça pourrait être intéressant qu’il y ait d’autres cantines créatives », lance-t-elle.

« La cantine est plus abordable que le restaurant [Chez St-Pierre]. Elle offre une nourriture différente et abordable par rapport à la table gastronomique », ajoute-t-elle.

De son côté, l’Association des restaurateurs du Québec prêche pour une résolution du conflit. « On espère qu’il y aura des discussions fructueuses entre Mme St-Pierre et la mairie pour trouver un endroit propice pour les conteneurs et une solution qui soit équitable avec tous les commerces », mentionne Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales.