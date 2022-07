La visite papale sera diffusée dans les cinémas Guzzo

Les 143 salles des cinémas Guzzo de la grande région de Montréal seront « rendues disponibles » à l’occasion de la visite du pape François à Québec le 28 juillet prochain.

Le souverain pontife sera alors de passage dans la capitale et célébrera à 10 h une messe à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Les billets pour y assister sur place se sont rapidement envolés, mais les 10 complexes Guzzo de la métropole offriront à ceux qui le désirent la possibilité de visionner gratuitement la cérémonie sur grand écran.

Les « dons volontaires » seront toutefois acceptés, précise l’entreprise par communiqué. Ceux-ci seront recueillis « sous la gouverne » de la Fondation Mgr Arthur Deschênes — dont la mission n’est pas précisée — et seront « remis intégralement à la campagne de financement de la visite papale », affirme-t-on.

« Nous devons tous faire notre part pour trouver une voie menant à la réconciliation [avec les Autochtones], et je tenais à offrir ma contribution », note le p.-d.g. de l’entreprise, Vincent Guzzo, dans le document.

La visite du pape s’inscrit dans une tentative de dialogue entre l’Église catholique et les Premières Peuples victimes de la colonisation et des pensionnats pour Autochtones. Le Saint-Père sera au Canada du 24 au 29 juillet et passera par Edmonton, Québec et Iqaliuit.

Par ailleurs, Le Devoir révélait mardi que des billets frauduleux, à des coûts atteignant parfois 285 $, avaient été mis en vente pour une supposée visite du pape à la baie de Beauport ; cet évènement est en réalité inexistant.