Peter Nygard renonce à son enquête pour remise en liberté

Accusé d’agression sexuelle et de séquestration au Québec, le magnat canadien de la mode Peter Nygard a renoncé à son enquête pour remise en liberté qui devait avoir lieu jeudi au palais de justice de Montréal.

La décision n’était pas surprenante puisque l’homme de 80 ans est actuellement détenu au Manitoba et qu’un autre ordre de détention est en vigueur en Ontario, également pour des accusations de crimes de nature sexuelle.

L’accusé a comparu par visioconférence jeudi depuis un centre de détention de Toronto.

Devant la Cour, le procureur de la Couronne, Me Jérôme Laflamme, s’est déclaré prêt à choisir une date de procès.

L’ex-designer de vêtements reviendra donc devant un juge à Montréal le 8 septembre prochain.

Dans cette cause criminelle au Québec, le mandat d’arrêt allègue qu’entre le 1er novembre 1997 et le 15 novembre 1998, à Montréal, Peter Nygard a agressé sexuellement une personne et l’a « séquestrée, emprisonnée ou saisie de force ».

En Ontario, Peter Nygard a été accusé de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration pour des événements remontant à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000. Il fait aussi face à plusieurs chefs d’accusation aux États-Unis, dont trafic sexuel et escroquerie, dans un stratagème s’étant déroulé pendant des décennies et impliquant au moins une dizaine de victimes aux États-Unis, au Canada et aux Bahamas, a indiqué le Bureau du procureur de New York.

D’autres détails suivront.