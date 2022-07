Les restrictions concernant la pilule abortive sont levées au Québec

C’en est fini des échographies pour les femmes souhaitant avoir recours à la pilule abortive et des formations obligatoires pour les médecins souhaitant la prescrire. Le Collège des médecins a levé jeudi les dernières restrictions concernant cette méthode d’interruption de grossesse au Québec.

L’obligation d’une échographie « pour s’assurer de l’âge gestationnel et de la localisation de la grossesse » avant d’obtenir la pilule abortive n’est désormais plus en vigueur, a indiqué le Collège dans un communiqué. Il en va de même pour la formation que devaient suivre les médecins afin de prescrire la pilule. « À compter d’aujourd’hui […], il revient au médecin de s’assurer qu’il dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour prescrire cette médication », ajoute le communiqué.

Les restrictions concernant l’accès à la pilule abortive au Québec sont revenues dans l’actualité, particulièrement à la suite de l’invalidation par la Cour suprême américaine du jugement Roe v. Wade, qui garantissait l’accès à l’avortement partout aux États-Unis. Une lettre ouverte cosignée par 300 médecins au début du mois de juillet demandait d’ailleurs au Collège des médecins de lever ces restrictions. Au début du mois de juin, le Comité de veille en avortement du Québec avait quant à lui émis un communiqué pour décrier ces mesures restrictives.

« De telles obligations n’existent nulle part ailleurs où l’avortement médicamenteux est usuel, incluant les autres provinces canadiennes », pouvait-on y lire. Le Collège des médecins précise de son côté qu’un « groupe de travail se penchera » sur des nouveaux outils de formation non obligatoires pour les médecins souhaitant prescrire la pilule abortive. D’autres aspects de cette médication, comme la télémédecine ou « le nombre maximal de semaines de gestation pour la prescrire » seront également étudiés.

D’autres détails suivront.