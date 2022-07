Aide aux festivals

La saison des événements culturels bat son plein partout au Québec, alors que vient de se terminer le Festival international de jazz de Montréal et que Nuits d’Afrique prend son envol. Dans ce contexte, la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge — aussi responsable du développement économique québécois —, annonce ce jeudi des investissements de la part d’Ottawa pour soutenir des festivals et des événements culturels du Québec. Ces sommes doivent servir à « assurer leur relance et leur croissance ».

L’annonce se fera sur le coup de 11 h, à l’Esplanade Tranquille, en plein coeur du Quartier des spectacles, là où ont lieu plusieurs festivals au cours de la belle saison.