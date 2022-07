Les montres intelligentes donnent des maux de tête aux médecins

Votre montre intelligente vous a récemment averti que vous ne dormez pas suffisamment ou que votre fréquence cardiaque est anormalement élevée ? Prenez garde : elle n’est pas la meilleure conseillère quant à votre santé, préviennent deux spécialistes contactés par Le Devoir.

Sébastien Marin, médecin de famille à l’urgence de l’hôpital Barrie Memorial, a témoigné mardi sur Twitter d’un diagnostic qu’il émet de plus en plus souvent : une Apple Watch défectueuse.

On a un nouveau diagnostique a l’urgence depuis quelques temps



“Apple watch défecteuse”



Pleins de gens viennent bien stressés car leurs Apple Watch indiquent des fréquences cardiaques a 140 bpm mais lorsque on la mesure, c’est 60 ????????‍♂️ — Sébastien Marin (@SebMarinMD) July 12, 2022

« Des gens qui viennent attendre six heures aux urgences après avoir reçu une indication de leur montre, j’en ai vu souvent dans les deux ou trois derniers mois », raconte le Dr Marin. Il cite en exemple une montre qui indiquerait un taux de saturation en oxygène dans le sang trop faible ou des battements de coeur trop rapides. « Les gens commencent à avoir peur s’ils ont l’impression que leur fréquence cardiaque n’est pas bonne », relève le médecin, qui dit les rassurer autant que possible.

En cas de doute, la meilleure option demeure de guetter d’éventuels symptômes ou de mesurer sa fréquence cardiaque à la pharmacie avant de recourir au système de santé, note-t-il.

Le sommeil n’est pas en reste

Les montres intelligentes donnent aussi des informations sur le cycle de sommeil de leurs utilisateurs. Et ici aussi, ces indications peuvent poser problème.

« Il faut mettre un grain de sel sur la fiabilité de ces montres, qui est modeste », prévient le Dr Milan Nigam, neurologue et somnologue à l’hôpital Sacré-Coeur de Montréal. Il dit lui aussi constater de plus en plus de patients inquiétés par les avertissements de leur montre intelligente. « En tant que médecin du sommeil, je ne peux qu’être content que les gens s’y intéressent davantage, nuance-t-il toutefois. Ils veulent s’outiller pour savoir comment l’améliorer, mais il peut y avoir des effets pervers à ça. »

Il mentionne par exemple une montre qui indiquerait à quelqu’un qu’il n’a pas dormi suffisamment, ce qui peut pousser la personne à rester au lit plus longtemps pour compenser, même si elle ne dort pas. « Mais quand on étire la durée du sommeil sur une plus longue période, le sommeil va être de moindre qualité », explique-t-il. À long terme, ces indications peuvent donc engendrer des comportements « délétères » chez certaines personnes.

Cette quête obsessionnelle d’un sommeil parfait a même un nom : l’orthosomnie. « Ça arrive quand on devient trop préoccupé et anxieux par rapport à notre sommeil », explique-t-il, ajoutant que les indications des montres intelligentes peuvent devenir une source d’anxiété.

Son conseil pour les gens qui croient souffrir d’un problème de sommeil ? Consulter son médecin. « Les technologies [des montres intelligentes] ne sont pas si mal pour donner une approximation de la durée de notre sommeil, mais ça demeure modeste par rapport à ce qu’on peut faire dans un laboratoire. »