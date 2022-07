Le Canada a le plus haut taux de couples non mariés du G7

En raison du Québec, où plus de quatre couples sur dix ne sont pas mariés, le Canada se positionne comme le pays du G7 ayant le plus haut taux de couples qui ne sont pas mariés.

Au pays, il y a 23 % de couples qui vivent en union libre, selon le recensement de 2021 de Statistique Canada. Cela place le Canada devant le Royaume-Uni, qui en compte 21 %, et la France, qui en compte 18 %. Mais cette position au sommet du palmarès est surtout attribuable à la forte proportion de ces couples au Québec, où l’on trouve 43 % des couples en union libre de tout le pays.

Le Canada se situe toutefois derrière les pays nordiques, comme la Suède, où 33 % des couples vivent en union libre. Cela serait attribuable aux « différences sociétales et législatives entourant la cohabitation et la procréation en dehors du mariage » entre le Canada et ces États.

Au Canada, les couples ont tendance à se marier dans les premières années de l’âge adulte, sauf au Québec et au Nunavut. Ainsi, alors que le mariage semble très prisé chez les couples des autres provinces canadiennes, l’union libre « sert davantage de substitut au mariage pour de nombreux résidents du Québec et du Nunavut ». Entre 1981 et 2021, il est d’ailleurs à signaler que l’union libre a augmenté de 447 % au pays.

Pour la première fois, le recensement accordait une attention particulière aux couples issus de la diversité de genre. On apprend ainsi que 1,5 % des couples au Canada sont constitués soit de deux personnes du même genre, soit d’au moins une personne transgenre ou non binaire. Cela représente environ 1 couple sur 250.

D’autres faits saillants La proportion de personnes en couple est demeurée sensiblement la même que dans le dernier siècle, passant de 58 % à 57 % entre 1921 et 2021. Près de 3 Canadiens sur 10 âgés de 20 à 34 ans forment un couple mais ne vivent pas sous le même toit que leur conjoint. La moitié des couples canadiens ont un ou des enfants. En 1981, cette proportion était de 64 %.