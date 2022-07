Des renards à observer, mais de loin, au Jardin Botanique

Ce texte est tiré du Courrier de la planète du 12 juillet 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

En plus de la très riche collection floristique, il est possible d’apercevoir à l’occasion des renards roux au Jardin botanique de Montréal. Mais ces animaux sauvages sont parfois nourris ou harcelés par les visiteurs, même s’il est interdit de le faire. Espace pour la vie invite donc les citoyens à les observer à distance, tout comme les autres espèces qu’on retrouve dans cet espace vert au coeur de la ville.

Lors d’une récente visite au Jardin botanique, Le Devoir a pu observer et photographier, mais à bonne distance, deux renards roux très actifs dans une forme de jeu. Plusieurs autres visiteurs se sont aussi arrêtés pour regarder ces bêtes à la bouille sympathique. Une personne a tenté de les approcher de très près, pour les photographier avec son téléphone cellulaire. Les deux renards ont alors fui les lieux, qui font pourtant partie de leur habitat.

Ce genre de comportement de visiteurs est malheureusement parfois observé, selon Anne Bourgoin, chargée de communication pour Espace pour la vie. Certaines personnes tentent même de nourrir la faune sauvage qu’on retrouve au Jardin botanique : bernache du Canada, canard colvert, canard branchu, écureuil roux, raton laveur, etc.

« Observer une famille de ratons laveurs en bordure de l’étang peut être un spectacle bien agréable. Mais lorsque ceux-ci se retrouvent dans un bâtiment ou lorsque des visiteurs s’en approchent pour les nourrir, au risque de se faire mordre, cela devient préoccupant », précise Espace pour la vie sur son site Web.

« Il est important de ne pas harceler pour une meilleure photo ou de ne pas essayer d’apprivoiser les animaux sauvages, surtout sur un site populaire comme le Jardin botanique de Montréal, où plus de 900 000 visiteurs circulent chaque année. Espace pour la vie a à coeur la santé et le bien-être de sa faune et des humains qui y vivent et nous croyons que les deux peuvent se côtoyer sans heurts », explique Mme Bourgoin.

Gestion de la faune

Depuis le début des années 2000, il existe d’ailleurs une « politique de gestion de la faune » afin de préserver la biodiversité des lieux, dont l’imposante collection botanique. Celle-ci souligne que « nourrir les animaux est un geste contre nature qui peut avoir de graves conséquences pour l’animal », comme le rendre malade ou dangereux pour les visiteurs. Qui plus est, « en ayant des contacts avec les humains, ces animaux peuvent transmettre des maladies et des parasites ».

Quant au renard roux, l’espace disponible ne permet qu’à un seul couple d’y demeurer, et ce, depuis 2011. « Il joue un rôle utile en se nourrissant d’une grande quantité de petits mammifères et d’insectes ravageurs des plantes. Il est très important de ne pas les nourrir », précise Espace pour la vie.

Le personnel du Jardin s’assure par ailleurs que la tanière où se fait la mise bas n’est pas située dans une zone très fréquentée par les visiteurs. Le couple ainsi que les petits de chaque portée reçoivent des vaccins contre la rage lors des campagnes annuelles de vaccination organisées par la Direction des grands parcs et du verdissement, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

