Les niveaux de métaux toxiques franchissent régulièrement les limites à Rouyn-Noranda

Les émissions d’arsenic captées à proximité de la fonderie Horne entre 2017 et 2021 ont dépassé à 93 reprises les limites imposées par le ministère de l’Environnement, révèlent des données obtenues par Le Devoir. Même du côté du cadmium, un autre métal réputé cancérigène, les échantillons ont dépassé les normes autorisées près d’une fois sur deux.

Jonathan St-Pierre boit son café tous les matins avec une vue claire sur les deux cheminées du monstre de métal de Rouyn-Noranda. « Quatre-vingt-dix pour cent du temps, la fumée est grise, avec une couleur fumée. Mais ça fait paniquer quand ça change de couleur. Ça vire au jaunâtre, au orange foncé », raconte-t-il.

Ces rejets de produits chimiques « goûtent la mine », selon l’expression locale.

« Il y a un goût de métal dans l’air, c’est pâteux, c’est difficile à décrire, tente d’illustrer le professeur, qui habite Rouyn-Noranda depuis 22 ans. Ça ne goûte pas propre. »

L’analyse de l’air de la ville révèle que les mesures d’arsenic ont excédé 1000 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) à cinq reprises entre janvier 2017 et mars 2021, soit dix fois le droit acquis de polluer de la fonderie, qui est fixé à 100 ng/m3 depuis février 2020. La pollution acceptable était auparavant fixée à 200 ng/m3.

Les statistiques du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques consultées par le Devoir représentent les concentrations des particules en suspension totales aux abords de la fonderie.

Les échantillons ont été captés une fois tous les trois jours, pendant 24 heures, selon le document qui accompagne les données. Ces excès de pollution ne représentent donc qu’une partie des émissions totales de l’usine.

« C’est très bien connu que l’arsenic est cancérigène. Les risques sont plus élevés dans la région. De combien ? Je ne peux pas vous le dire, car plusieurs autres facteurs contribuent au cancer », note Audrey Smargiassi, collaboratrice à l’Institut national de santé publique du Québec sur les questions de pollution de l’air. « La norme d’arsenic est dépassée, et ça devrait être suffisant pour agir. »

Le pic le plus important, mesuré le 19 mai 2017, s’élevait à 1880 ng/m3, ce qui signifie que la fonderie appartenant à Glencore a engendré des concentrations d’arsenic dans l’air 627 fois plus élevées que la norme québécoise, établie à 3 ng/m3.

Du côté du cadmium, la norme, fixée à 3,6 ng/m3, a été dépassée par 231 des 501 échantillons compris dans nos données, ce qui équivaut à 46 % des journées examinées. Mais même lorsque l’émission de polluants est en dessous des seuils, « l’accumulation de tout ça, ça fait une soupe qui peut avoir des effets sur nos corps. Mais c’est très difficile à évaluer », explique le président de l’Ordre des chimistes du Québec, Michel Alsayegh.



Bouffées toxiques

Quand les rejets de métaux toxiques ne sont pas continus, cette pollution par à-coups peut nuire à la santé humaine. « Un contaminant qu’on respire un peu un jour, puis un autre jour, puis un autre jour, il peut s’accumuler dans le corps. C’est clair, c’est prouvé. C’est pour ça qu’on a des normes », confirme Michel Alsayegh. Les conséquences observables restent cependant floues « quand on parle d’air respirable », selon lui.

Une étude de l’Institut national de santé publique du Québec publiée mercredi dernier indique que, sur une période de 70 ans, entre 1 et 14 résidents de Rouyn-Noranda développeront un cancer si l’entreprise Glencore ne diminue pas l’arsenic rejeté dans l’air produit par la fonderie Horne.

Les Rouynorandiens souffrent déjà de naissances de faible poids, de maladies pulmonaires et de cancers du poumon en plus grande proportion que le reste de la province, a dévoilé il y a quelques semaines le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. L’étude ne peut toutefois démontrer « un lien de cause à effet » entre les polluants et ces problèmes de santé.

« Ma fille est née à trois livres. Techniquement, elle rentre dans les statistiques de faible poids, indique Jonathan St-Pierre, qui, lui, ne doute pas de l’impact des activités de la fonderie sur la santé de ses concitoyens. A-t-on vraiment le goût de les exposer quand même ? »

Charette attendu de pied ferme

L’entente de pollution exceptionnelle conclue entre le gouvernement précédent et Glencore, propriétaire de la fonderie Horne, prend fin cette année. Le ministère de l’Environnement doit négocier une nouvelle cible cet automne.

Le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, doit se rendre mercredi à Rouyn-Noranda pour rencontrer les acteurs locaux et rassurer les citoyens sur la démarche de Québec.

La semaine dernière, il n’a pas osé avancer de seuil qui pourrait être imposé à la fonderie Horne. Le premier ministre François Legault a pour sa part affirmé que toutes les options étaient sur la table, dont la fermeture de la fonderie si nécessaire, pour protéger la santé de la population de Rouyn-Noranda.

Plusieurs groupes citoyens attendent le ministre Charette de pied ferme, dont le Comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda. Sa co-porte-parole Valérie Fournier a participé lundi dernier à un conseil de ville houleux afin de convaincre la mairesse, Diane Dallaire, de les appuyer pour faire respecter les normes québécoises.

Cette mobilisation a porté ses fruits. « Nous sommes tous d’avis que le statu quo est inacceptable, a déclaré mardi la mairesse sur les réseaux sociaux. Des changements rapides doivent être faits. […] Nous mettrons toute la pression nécessaire sur le gouvernement et l’entreprise pour que nous puissions respirer de l’air de qualité ! »

« On sent que ce n’est plus la bataille d’un groupe de citoyens de quartier, mais ça devient une bataille de tous les citoyens de la ville pour préserver notre santé et celle de nos enfants », affirme Valérie Fournier.

La mobilisation des dernières semaines donne aussi espoir à Jonathan St-Pierre, qui ne se fait toutefois pas d’illusions sur la bonne volonté des propriétaires de la fonderie. Il craint que ce soit le gouvernement qui essuie la facture liée à la réduction de la pollution. « Glencore attend que les citoyens paient eux-mêmes pour ne pas s’empoisonner. C’est l’impression qu’on a. »

La fonderie Horne emploie plus de 600 personnes en Abitibi-Témiscamingue.