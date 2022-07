Quoi surveiller aujourd’hui ?

GNL Québec devant un groupe du Sénat français

GNL Québec, dont le projet d’exportation de gaz naturel liquéfié du Saguenay a été rejeté par les gouvernements du Québec et du Canada, n’est peut-être pas mort et enterré. Et c’est ce mardi que le président de Symbio Infrastructure, qui chapeaute l’entreprise, doit faire une présentation très détaillée pour vanter son projet de complexe industriel et de terminal maritime devant un groupe du Sénat français.

Cette présentation est faite au « Groupe d’amitié France-Québec » du Sénat français. En date de vendredi, au moins deux sénateurs français avaient déjà confirmé leur présence. Les promoteurs ont une fois de plus prévu mettre en avant le fait que la crise énergétique provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie stimule la demande mondiale pour le gaz naturel liquéfié.