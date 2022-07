L’histoire métissée de Zurich

La Guadeloupe, Zurich, Melbourne, Venise : cet été Le Devoir voyage… au Québec et en Ontario ! Deuxième reportage d’une série sur ces villages d’ici dont le nom est surtout connu pour leurs cousins internationaux.

L’ancien député fédéral Paul Steckle se souvient d’une époque où l’on parlait allemand et français dans le village ontarien de Zurich, où il a grandi et habite toujours. Cette époque est révolue, mais les traces du passé unique de cette municipalité sont encore visibles de nos jours. De nombreux villages ontariens portent le nom de villes européennes d’importance, mais peu d’entre eux peuvent raconter une histoire aussi fascinanteque celle de Zurich.

La brise du lac Huron berce les déplacements à travers le village, qui est entouré de champs verdoyants. Un peu moins de 1000 personnes habitent l’endroit. Dans la rue principale, le café Havasu, propriété de Bekah Pfaff depuis décembre 2021, est entouré de bâtiments au style helvétique. « Le village n’était pas riche », remarque la photographe zurichoise Sandra Regier, qui accompagne Le Devoir lors de sa visite, mais certains bâtiments rustiques sont encore là.

Photo: Sandra Regier

Frederick Knell ne les a pas tous bâtis, mais c’est à lui qu’on doit le village, le seul qui rappelle l’Allemagne dans tout le comté de Huron. À la recherche d’une vie meilleure, le Suisse allemand débarqua dans la région en 1854, attiré par la promesse de terres arables. Il donna à la communauté le nom du canton dont il était originaire : Zurich. En quelques années, quelque 300 autres allemands — d’États comme la Hesse et la Bavière — le suivirent.

La région qui inclut Zurich avait de quoi faire rêver, si bien qu’une autre communauté — les Canadiens français — décida de s'y établir à la même époque. Leur présence est aujourd’hui quelque peu masquée par le nom donné au village. Pourtant, les francophones étaient nombreux, fiers, et idéalistes. Le rêve d’un bourg canadien-français à Zurich est demeuré inachevé. Il n’en demeure pas moins que le fait français est encore présent dans le village.

Pendant quelques décennies, les deux communautés ont vécu des vies distinctes, mais aujourd’hui, elles ne font qu’une, ce qui donne à Zurich un caractère unique et à ses résidents une histoire métissée. Des familles mennonites comme les Steckle ont maintenant des liens de parenté avec les Regier, d’origine canadienne-française. Et des Allemands comme les Ihrig, propriétaires d’un vignoble à Zurich et natifs de la Hesse, se sont réapproprié des terrains appartenant autrefois à des Canadiens français.

Saint-Joseph

Il faut conduire sur la route Zurich-Hensall en direction sud pendant quelques minutes pour voir les noms de rue passer de l’allemand au français. C’est au bout de cette route, à l’intersection de l’autoroute Bluewater, qu’on aperçoit Saint-Joseph, où se sont établis les Canadiens français au XIXe siècle. Techniquement, nous sommes encore à Zurich — il n’y a pas de mairie à Saint-Joseph, et les entreprises qui s’y trouvent indiquent qu’elles sont basées à Zurich —, mais les locaux vous diront que c’est un endroit distinct.

À l’intersection, Napoléon Cantin, décédé en 2005, a aménagé un parc parsemé de plaques commémoratives pour s’assurer que cette histoire ne sera pas oubliée. Napoléon l’a travaillé en honneur de son grand-père Narcisse, l’une des figures les plus influentes de Saint-Joseph. Narcisse Cantin était un bon ami du Frère André — qui, dit-on, a « guéri » des membres de la communauté lors de deux passages à Saint-Joseph — et un rêveur qui espérait construire un canal de 80 kilomètres du lac Huron au lac Érié. La Première Guerre mondiale est toutefois venue brouiller ses plans.

C’est désormais son arrière-petit-fils Marc qui a pris le flambeau des mains de Napoléon. « J’aimerais revenir dans le temps et dire à Narcisse : “Nous devons trouver un plan [pour le canal]” », dit-il autour de la table à salle à manger de Loretta Ayotte, sa collègue à la société d’histoire de Saint-Joseph. Sur la table, il dépose des livres racontant l’histoire de la communauté, dont un écrit par un ancêtre de sa femme, Pauline, assise à ses côtés. Mais Marc Cantin, un Américain de naissance, n’en a pas besoin : il récite son histoire familiale de manière encyclopédique.

Le français n’est plus parlé à Zurich, mais la langue et la culture canadienne-française définissent encore l’identité des trois personnes réunies autour de la table. Loretta l’a enseigné dans des écoles de la région ; dans son sous-sol, elle conserve un siège de l’ancien Forum de Montréal et une photo prise avec Guy Lafleur lorsqu’elle était adolescente. Marc Cantin parle les yeux illuminés de Montréal. « J’adore m’asseoir et entendre le français autour de moi », confie-t-il. « Je peux sentir le français dans mon sang », témoigne sa femme, Pauline.

Des bijoux architecturaux

Il n’y a pas d’équivalent allemand de Marc Cantin à Zurich, constate Sandra Regier, mais à défaut d’un conteur, la communauté allemande peut compter sur des monuments culturels, comme l’église luthérienne St. Peter’s. La tour de cette dernière est équipée d’une horloge mécanique — l’une des seules du genre au pays — qui a été conçue par l’Allemand George Hess en 1878. George Hess « envoyait des horloges partout » explique David Yates, un enseignant au secondaire à la retraite qui a écrit des livres sur l’histoire du comté de Huron.

Photo: Sandra Regier

L’église est située à quelques pas de l’intersection principale de Zurich, où George Hess a conçu l’objet. L’immeuble jaune où se trouvait son atelier est encore présent ; on le reconnaît grâce à l’horloge qui l’orne. Au centre-ville, les bâtiments d’antan comme l’ancien immeuble de George Hess se mêlent aux nouvelles constructions, telle que la bibliothèque, que Marc Cantin a d’ailleurs construite. Un immeuble désuet à la devanture helvétique a été démoli pour la bâtir.

« Nous avions deux boucheries ; nous n’en avons plus aujourd’hui. Nous avions deux épiceries ; maintenant, nous en avons une », se souvient l’ancien député libéral Paul Steckle, qui est entré à la Chambre des communes en 1993, au moment de l’élection de Jean Chrétien. Mais comme en témoigne la construction de la bibliothèque, Zurich a vécu un certain renouveau au cours des dernières années, et le processus s’est accéléré durant la pandémie avec l’ouverture de nouvelles adresses.

La prochaine génération d’entreprises

Bekah Pfaff, qui a grandi près de Zurich, fait partie de la nouvelle génération d’entrepreneurs du village. Elle a ouvert le sympathique café Havasu en décembre et prépare presque tout ce qu’elle vend sur place. « Les gens des environs veulent un endroit où ils peuvent se rassembler, donc ils m’appuient beaucoup », explique Bekah Pfaff. Cela lui a permis de tisser des liens d’amitié avec des clients, même si son café n’est ouvert que depuis sept mois. L’un des clients, Jorge, lui apporte parfois des empanadas.

Depuis l’ouverture du café à l’hiver 2021, d’autres commerçants ont ouvert boutique. Ruth et Anneka Zehr ont maintenant un magasin écoresponsable dans une salle adjacente au café ; un restaurant indien sera bientôt ouvert au public au coeur du centre-ville ; et une école de musique qui avait quitté l’une des deux rues principales de Zurich y reviendra bientôt. « Les résidents veulent des entreprises locales, on a vu un mouvement durant la pandémie », note Bekah Pfaff.

Jason Ingram a lui aussi profité du boom touristique durant la pandémie. En 2011, après quelques années passées à Cornwall, près de la frontière québécoise, où il travaillait dans l’industrie du métal en feuilles, le natif de Hensall, tout près de Zurich, est « revenu à la maison » pour acheter le verger Ducharme. Le site pittoresque est au large du lac Huron, le long de l’autoroute Bluewater, à Saint-Joseph. « Mon père a toujours fait de la bière et du vin à la maison », raconte Jason Ingram.

Les 26 et 27 août, Jason Ingram, Bekah Pfaff et le reste de la communauté se retrouveront au festival du haricot de Zurich, la plus grosse célébration du village, pour la première fois en trois ans. Des dizaines de milliers de visiteurs débarquent habituellement chaque été dans le village pour manger des plats de haricots préparés par la communauté, écouter de la musique locale et caresser des voitures d’époque. « C’est une grosse affaire », résume Jason Ingram.