Quoi retenir de la fin de semaine?

Maurice « Mom » Boucher est décédé

L’ancien Hells Angels Maurice « Mom » Boucher est décédé dimanche à l’âge de 69 ans. Il était incarcéré à l’Unité spéciale de détention du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, la seule unité à sécurité super maximum au pays.

Boucher avait été condamné à la prison à vie pour avoir assassiné deux gardiens de prison, Pierre Rondeau et Diane Lavigne, dans les années 1990. Il purgeait sa peine depuis 22 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.



Le détenu a été hospitalisé aux soins palliatifs dans les dernières semaines, après avoir longtemps refusé toute forme de traitement. Il a finalement été hospitalisé pour un cancer de la gorge qui s’était répandu et est décédé dans l’unité médicale du pénitencier. Selon une source policière bien au fait du crime organisé et qui a requis l’anonymat, la mort de Boucher «marque la fin d’une époque», mais demeure symbolique.