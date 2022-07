Maurice «Mom» Boucher est mort

Celui qui a fait régner la terreur dans les rues de Montréal dans les années 1990 et qui demeure une figure emblématique du crime organisé au Québec, l’ancien Hells Angels Maurice « Mom » Boucher, est décédé dimanche à l’âge de 69 ans. Il était incarcéré à l’Unité spéciale de détention du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, la seule unité à sécurité super maximum au pays.

Boucher avait été condamné à la prison à vie pour avoir commandé le meurtre de deux gardiens de prison, Pierre Rondeau et Diane Lavigne, en 1997. Il purgeait sa peine depuis 22 ans sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le détenu a été hospitalisé aux soins palliatifs dans les dernières semaines, après avoir longtemps refusé toute forme de traitement. Il a finalement été hospitalisé pour un cancer de la gorge qui s’était répandu et est décédé dans l’unité médicale du pénitencier.

Le roi du crime organisé

Maurice Boucher est né le 21 juin 1953 à Causapscal, dans le Bas-Saint-Laurent, mais sa famille s’est rapidement établie à Montréal. Il a entamé sa carrière criminelle dès le début des années 1970, en commettant notamment un vol à main armée qui lui a valu 40 mois de prison. En 1984, il est retourné derrière les barreaux après commis une agression sexuelle armée contre une adolescente. D’abord membre des SS, un groupe de motards montréalais, il a joint les rangs des Hells Angels en 1987. Il y a connu une fulgurante ascension au point de devenir, selon plusieurs, le plus puissant motard au Canada.

En 1995, il a fondé un nouveau chapitre des Hells Angels appelé les Nomads. Cette même année, la mort du jeune Daniel Desrochers, 11 ans, tué par l’explosion de la voiture d’un trafiquant dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, avait suscité l’indignation générale. Il s’agit de la plus jeune victime de la guerre aux trafiquants indépendants instiguée par Boucher, qui voulait prendre le contrôle du marché.

Deux ans plus tard, le règne de terreur de Boucher a atteint son paroxysme lorsqu’il a commandé le meurtre de deux gardiens de prison, Pierre Rondeau et Diane Lavigne, vraisemblablement ciblés au hasard afin de semer le chaos dans les systèmes juridique et pénitentiaire.

Ministre de la Sécurité publique du Québec en 1997 et 1998, Pierre Bélanger garde de douloureux souvenirs de cette époque. « On était en pleine guerre des motards. J’ai eu un gardien de prison qui s’est fait assassiner à quelques pâtés de maisons de chez moi », explique-t-il en entrevue, faisant référence à Pierre Rondeau, abattu par balles en plein jour à Pointe-aux-Trembles.

Le meurtre de Rondeau en septembre 1997, tout comme celui de Lavigne au mois d’août, a été commandé par Maurice Boucher. « On était en état de choc », se souvient Pierre Bélanger. Le lendemain du meurtre de Rondeau, une grève spontanée a été déclenchée par les agents correctionnels des 18 centres de détention de la province pour revendiquer davantage de sécurité au travail. « On a alors pris la décision de réarmer les gardiens de prison et de leur donner des vestes pare-balles », mentionne M. Bélanger.

Celui qui était ministre à l’époque a d’ailleurs été personnellement ciblé par les motards puisqu’il a figuré sur leur liste noire. « J’ai eu trois gardes du corps pendant quelques semaines, ça vous donne une idée du climat surréaliste qui régnait. »

M. Bélanger se souvient de l’étendue du pouvoir de Boucher à l’époque : « [Les meurtres] étaient une décision personnelle de Boucher, c’était lui qui dirigeait personnellement ces attaques. Personne n’avait jamais fait d’attaques aussi violentes contre le gouvernement. »

Les nombreux affronts de Boucher ont d’ailleurs encouragé le gouvernement fédéral à adopter sa première loi antigang en 1997 et à la bonifier en 2002.

Une influence décroissante

Selon une source policière bien au fait du crime organisé et qui a requis l’anonymat, la mort de Boucher « marque la fin d’une époque », mais demeure symbolique. « Ça fait longtemps qu’il n’a plus de contrôle sur les activités des Hells Angels », explique-t-il.

D’abord acquitté en 1997, il est retourné en prison en 2000 lorsque la Cour d’appel a rejeté le verdict. Il a finalement été condamné à la prison à vie en 2002. Ni son emprisonnement, ni son expulsion des Hells Angels, en 2014, n’ont suffi à freiner son implication dans des activités illicites. Il a en effet plaidé coupable à une accusation de complot pour avoir tenté de tuer le caïd de la mafia Raynald Desjardins en 2018. Inculpée pour la même raison, sa fille, Alexandra Mongeau, a quant à elle été acquittée.

Autrefois visage connu au Québec, son influence a donc considérablement décru tandis que celle des motards est allée en augmentant. « Quand Boucher était aux commandes des Hells Angels, ils n’avaient pas la puissance qu’ils ont maintenant. Aujourd’hui, ils contrôlent pratiquement tout du trafic de cocaïne », explique notre source.

Le modus operandi a également évolué. « À l’époque c’était très violent. Les gens changeaient de côté de trottoir quand ils voyaient arriver un membre en règle, se souvient-il. Aujourd’hui, ils sont plus ratoureux et subtils dans leur façon de faire les choses. Dans des rassemblements, on voit parfois des gens prendre des selfies avec eux. Certains les voient un peu comme des rebelles alors qu’avant, c’étaient des criminels. »

Décédé en prison, l’ancien motard laisse derrière lui un héritage marqué par la violence et de nombreux meurtres. « Je ne pense pas que quiconque devrait pleurer la mort de cet homme-là », estime notre source.