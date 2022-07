La colère gronde toujours envers l’absolution de Simon Houle

L’absolution conditionnelle de Simon Houle bien qu’il ait agressé sexuellement une femme continue de soulever la colère. Une centaine de manifestants se sont massés dimanche midi devant le palais de justice de Montréal pour appeler à une réforme du droit.

« Le jugement respecte la jurisprudence. Il s’inspire de la décision qui a conduit à l’absolution inconditionnelle de Gilbert Rozon, en 1999. Le juge a respecté la fonction du droit », s’est désolée Alexandra Dupuy, une des organisatrices du mouvement de protestation, tandis que se formait autour d’elle un cortège de protestataire.

« On veut la justice », a scandé ce groupe une fois la manifestation commencée. Un graffiti à la craie indiquant « pas de justice dépassé cette ligne » a été inscrit au seuil du palais de justice.

Les « conséquences négatives et disproportionnées » qu’aurait eues un jugement de culpabilité sur la carrière de Simon Houle en 2022 rappellent effectivement les mots du juge en 1999. « La preuve démontre que [Gilbert Rozon] doit aller aux États-Unis pour son travail et qu’une condamnation pourrait fort vraisemblablement avoir pour effet de l’empêcher dans ce pays », soutenait le magistrat à l’époque.

La toute dernière décision de la justice québécoise a été donc été très mal accueillie après tant d’années de luttes féministes, soulignent les organisatrices.

« C’est la même chose depuis des décennies », observe Patricia Tulasne, qui avait jadis accusé Gilbert Rozon. Elle a d’ailleurs pris la parole devant la petite foule pour dénoncer « un climat où l’impunité prévaut ».

« On se soucie de la carrière de l’agresseur, mais est-ce qu’on peut se soucier de la carrière de la victime ? Moi, j’ai eu des problèmes toute ma vie, des problèmes de confiance en moi. J’ai été démolie, explique-t-elle au Devoir. […] C’est ça qui est terrible. On a l’impression que les juges sont complices des agresseurs. »

« Un nouveau domaine de droit »

Ce dernier jugement survient au moment où Julien Lacroix a annoncé vouloir retrouver la scène, que Maripier Morin retrouve son public et que le droit à l’avortement recule aux États-Unis. « Ça arrive au milieu de plein d’affaires frustrantes », laisse tomber Alexandra Dupuy.

L’instauration de tribunaux spécialisés en violence sexuelle et conjugale « coche les cases », mais ne change pas les lois comme telles, dit une autre organisatrice, Mélanie Lemay. Il s’agit de la même justice, mais dans « un emballage différent ».

C’est pourquoi il faut ouvrir un « nouveau domaine de droit », renchérit-elle, sans quoi ce type de décision, qu’elle estime indigne, est condamné à se reproduire. « La jurisprudence va rester, qu’il y ait un tribunal spécialisé ou non. »

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, s’est lui-même dit « choqué » par cette décision de la Cour du Québec. « Je suis solidaire des personnes victimes et je leur dis qu’on est en train de transformer le système de justice, on est en train de le moderniser, de l’adapter et de placer les personnes victimes au centre du processus judiciaire », a déclaré cette semaine le ministre.

Cette réforme est certes « un pas dans la bonne direction », estime Patricia Tulasne, encore que « cela ne suffira pas, si le Code criminel n’est pas modifié ».

« On n’est pas pris au sérieux. On a encore peur de dénoncer. Les victimes ne peuvent jamais tenir leur agresseur pour responsable », tranche-t-elle.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a déjà indiqué qu’il souhaitait porter le dossier de Simon Houle en appel.