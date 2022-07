Une Québécoise meurt emportée par une avalanche en Équateur

Une jeune femme d’affaires de 25 ans originaire de la Rive-Sud de Montréal est morte jeudi matin, emportée dans une avalanche survenue sur le plus haut volcan de l’Équateur, semant la consternation chez ses proches.

Vers 8h30, jeudi, une avalanche a été déclarée par les autorités locales sur le Chimborazo, le volcan le plus élevé des Andes équatoriennes, emportant Rébecca Dinelle et son copain de 24 ans, Éloi Larrivée, qui en avaient entamé l’ascension dans les heures précédentes. Le jeune homme a survécu à cette avalanche, contrairement à sa compagne, dont les proches ont été informés du décès jeudi soir.

La mort de la jeune femme, qui était directrice générale de l’agence de marketing 3 Sphères Communications, basée à McMasterville, a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. « C’est avec le coeur déchiré ce matin que je dois annoncer le décès de ma meilleure amie, ma soeur et mon associée Rébecca Dinelle », a notamment écrit vendredi soir Jeff Thinault-Flynn, avec qui la jeune femme avait fondé l’entreprise qu’elle dirigeait jusqu’à tout récemment.

« Nous tenons à transmettre nos plus sincères condoléances à toute la famille et les amis de Rebecca Dinelle, que nous aimions déjà comme notre propre fille. Veille sur nous, Rébecca Dinelle. Nous t’aimerons toujours », a pour sa part souligné Martin Larrivé, le père du copain de la victime.

La victime était passionnée de sports extrêmes et de cyclisme. Son décès a d’ailleurs été souligné par l’Équipe cycliste féminine, qui s’est elle aussi tourné vers les réseaux sociaux pour lui rendre hommage samedi. « Les mots nous manquent pour exprimer la triste perte que la communauté cycliste de route et de montagne vient de vivre », a écrit l’organisation sur sa page Facebook.

Les causes de cette avalanche, survenues à plus de 5000 mètres d’altitude, demeurent inconnues. Le gouvernement de l’Équateur a toutefois décidé vendredi soir d’annoncer l’interdiction des activités « de haute montagne » sur ce site jusqu’à mardi prochain.



Levée de fonds

Kim Morissette, une amie de Mme Dinelle, a d’ailleurs lancé vendredi soir une campagne de dons qui a recueilli depuis plus 6700 dollars afin de soutenir la famille endeuillée de la jeune femme. Les sommes recueillies serviront à couvrir les frais funéraires et certaines dépenses qui ne seront pas couverts par les assurances de la victime, dont le corps sera rapatrié au Québec.

« Son décès et les circonstances atypiques derrière sa mort impliquent des sommes inimaginables. Quand on le vit, on comprend cependant que le rapatriement de celle qu’on aime du plus profond de notre coeur n’a pas de prix. Joignez-vous à nous pour la laisser prendre son envol vers le plus beaux des voyages comme elle avait l’habitude de les faire », a écrit Mme Morissette en référence à Rébecca Dinelle.