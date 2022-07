Le casse-tête des voyageurs se poursuit

Malgré les mesures prises par Ottawa et différentes compagnies d’aviation canadiennes dans les derniers jours pour tenter de corriger le tir, vols retardés et bagages égarés continuent d’être le lot de plusieurs voyageurs rencontrés à l’aéroport Montréal-Trudeau samedi matin.

Daniel Marvan devait prendre un vol ce matin en direction de Chicago avec la compagnie canadienne Porter Airlines, qui recommande d’arriver 90 minutes à l’avance à l’aéroport pour ce type de vol. Prudent, le jeune homme est arrivé un peu plus tôt que recommandé, mais il a tout de même manqué son départ.

« Je suis arrivé une heure et 45 minutes à l’avance et j’ai attendu pendant au moins une heure dans une géante file de sécurité. Et mon sac a été signalé, donc ça m’a pris un autre 15 minutes au moins. Au final, j’ai manqué mon vol d’environ 15 minutes probablement », soupire-t-il, en attendant le taxi qui le ramènera chez lui. Il se rendra de nouveau à l’aéroport Montréal-Trudeau dimanche pour tenter sa chance sur un autre vol menant à Chicago, où ses vacances seront donc écourtées. « Je perds une journée où je pourrais être à Chicago et avoir du plaisir. »

Vers 15h, samedi, le service de suivi FlightAware faisait état 150 vols retardés à l’aéroport Montréal-Trudeau, de même que 10 annulations ; des nombres en constante augmentation depuis le début de la journée. Vendredi, 270 vols ont été retardés dans cet aéroport, tandis que 16 autres ont été annulés. Des clients d’Air Canada, de Jazz Aviation ainsi que de WestJet ont notamment écopé de cette situation.

« C’est tellement frustrant », déplore Ashwini Patil. Dès cinq heures du matin, samedi, elle et ses deux enfants se sont rendus à l’aéroport Montréal-Trudeau en prévision du vol d’Air Canada qu’ils devaient prendre en matinée pour se rendre à Saint-Jean de Terre-Neuve afin de rejoindre des membres de leur famille. Mais après deux retards successifs, ce vol a carrément été annulé et remplacé par un autre prévu vers 20h, ce samedi. « Est-ce que je vais partir aujourd’hui ou pas ? Je ne sais pas », lance Mme Patil, qui se demande si ce vol sera lui aussi retardé, voire annulé. « C’est ça, le début de nos vacances ! » lance la mère de famille en riant, malgré tout.

Nous observons actuellement une demande pour le voyage presque équivalente à celle de 2019, mais l’ensemble de l’écosystème aérien est confronté à une pénurie de main-d’oeuvre.

Manque de main-d’oeuvre

Vendredi soir, Transports Canada a émis un communiqué pour faire le point sur « les progrès » réalisés par le gouvernement fédéral et les compagnies aériennes afin de « réduire les temps d’attente et la congestion dans les aéroports canadiens ». Près de 1200 agents de contrôle de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ont ainsi été embauchés depuis avril dans l’ensemble des aéroports du pays, indique le communiqué.

Le dépistage aléatoire de la COVID-19 continuera d’ailleurs d’être temporairement suspendu dans tous les aéroports pour les voyageurs considérés comme entièrement vaccinés « jusqu’à la mi-juillet », tandis que le ministre des Transports Omar Alghabra a rencontré les dirigeants de plusieurs compagnies aériennes dans les derniers jours, indique la déclaration.

La situation demeure toutefois complexe dans plusieurs aéroports du pays, au moment où tant ces établissements que les compagnies aériennes sont confrontés à un manque de main-d’oeuvre combiné à une forte reprise des déplacements aériens au Canada et à l’étranger. Ce qui complexifie notamment la gestion des bagages enregistrés des voyageurs, en plus d’entraîner des retards et des annulations de vols.

« Nous observons actuellement une demande pour le voyage presque équivalente à celle de 2019, mais l’ensemble de l’écosystème aérien est confronté à une pénurie de main-d’oeuvre », résume par courriel le directeur des relations publiques pour Air Transat, Bernard Côté. « Nous continuons à travailler avec toutes les parties prenantes et les autorités aéroportuaires pour améliorer la situation le plus rapidement possible », ajoute-t-il.

Plusieurs voyageurs rencontrés samedi ont d’ailleurs indiqué au Devoir qu’ils ont pris la décision de voyager léger cet été, sans avoir de bagages enregistrés, après avoir eu vent de différentes histoires d’horreur dans les médias. « J’ai vu ça à la télévision, toutes les valises éparpillées […] J’ai décidé d’y aller seulement avec mon bagage à main », raconte notamment Kéliane Lévesque, qui a voyagé sans embûches de Sept-Îles à Montréal. « J’ai été chanceuse. »

Joint par Le Devoir, Aéroports de Montréal n’a pas voulu commenter l’évolution de la situation au sein de l’aéroport Montréal-Trudeau dans les derniers jours, nous invitant plutôt à « contacter les partenaires aériens pour toutes questions reliées à la gestion des horaires de vols (retards / annulation), des services au sol et de la gestion des bagages », celles-ci étant « de leur responsabilité ».

Air Canada et WestJet n’avaient pas répondu aux demandes du Devoir, au moment où ces lignes étaient écrites.