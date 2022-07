Une cohabitation parfois difficile entre la communauté itinérante et les citoyens de Val-d’Or

L’ambiance est décontractée en ce samedi après-midi au centre-ville de Val-d’Or. Quelques itinérants autochtones boivent de la bière au parc Albert-Dumais. D’autres, assis sur un banc près du IGA, mangent un morceau de pizza, l’air hagard. Soudain, quelques voix s’élèvent et les esprits s’échauffent. Une chicane jaillit, exacerbée par les problèmes de consommation d’alcool et de drogue. Puis, la tension redescend, aussi vite qu’elle est montée.

Depuis que la pandémie a éclaté et que les prix des logements ont atteint des sommets inégalés, la communauté d’Autochtones vivant dans les rues de Val-d’Or a pris de l’ampleur, ce qui rend la cohabitation avec certains commerçants et résidents plus difficile.

Jeremiah Trapper, originaire de la nation crie de Mistissini, discute avec deux amies sur un banc de la rue principale. La nuit, l’homme, dans la jeune vingtaine, dort dans le sous-sol de l’église Saint-Sauveur, converti en refuge par l’organisme La Piaule. Le jour, il passe son temps dans les rues de Val-d’Or.

« Les loyers sont trop chers, dit-il. Il n’y a rien en bas de 600 $ par mois. » Le jeune Cri dit vouloir retourner un jour à Mistissini. « Mais je préfère avoir l’air stupide ici que dans ma communauté, laisse-t-il tomber, dans une réplique à crever le coeur. C’est pour ça que je suis à Val-d’Or. »

Dans sa communauté, la vente de bière est limitée à une caisse par personne, explique-t-il. « Ici, c’est illimité. C’est pour ça qu’on vient ici. » Est-ce qu’il y a de la consommation de drogue aussi ? « Ben oui, c’est Val-d’Or. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Effet de la pandémie

Lorsque la pandémie a frappé et que le centre-ville de la municipalité a été déserté, la population itinérante a pris ses quartiers le long de la 3e Avenue (la rue principale), notamment au parc Albert-Dumais. Une communauté dont les membres ont augmenté au fil des mois, en raison de la crise du logement et de la surpopulation dans les réserves autochtones, notamment.

La rue devient aussi souvent un piège, relève Jeremiah. « Il y a des gens qui restent pris ici. » Pris dans la drogue, dans l’alcool et dans ce style de vie « auquel on s’habitue », dit-il, malgré la violence et la misère. « On voit de tout ici. Il y a des choses terribles qui se passent. »

Des batailles surviennent parfois, des vols aussi. Des épisodes de vandalisme, de toilette et de besoins faits sur la voie publique ainsi que des actes sexuels étalés au grand jour ont aussi été déplorés.

Une situation qui crée de l’exaspération chez certains commerçants. « Les gens ont peur maintenant de venir au centre-ville », soutient une employée d’un magasin de la 3e Avenue qui souhaite garder l’anonymat par peur de représailles.

Celle-ci garde désormais la porte de son commerce verrouillée en tout temps après que des itinérants sont entrés voler de la marchandise dans son magasin devant ses yeux. « J’ai peur, dit-elle. Ils sont tellement imprévisibles. Ce n’est rien contre le peuple, c’est l’état de consommation qui dérange. »

Une autre employée d’un commerce de la rue principale, qui souhaite elle aussi garder l’anonymat par peur de représailles, fait état de clients qui ne se sentiraient pas en sécurité. « Ils me disent qu’ils n’aiment plus se promener au centre-ville, mentionne-t-elle. On doit régulièrement appeler les policiers. Mais c’est un éternel recommencement : ils se font embarquer [les itinérants], puis ils reviennent. »

Pas le Far West

En entrevue, la mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour, convient que le problème de l’itinérance a un impact énorme sur la population. Elle assure être à pied d’oeuvre pour répondre aux préoccupations des citoyens et assurer une cohabitation harmonieuse. « Mais la 3e Avenue, ce n’est pas le Far West non plus », dit-elle.

La paix sociale n’est pas en danger, ajoute Paul-Antoine Martel, qui gère les dossiers sociaux à la Ville de Val-d’Or. « Mais il y a de l’impatience, de l’incompréhension et des risques d’intolérance. La situation est délicate », dit-il.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Sur une base annuelle, de 150 à 215 personnes itinérantes transitent par Val-d’Or, une municipalité de 33 000 habitants. « C’est disproportionné pour la taille de notre population », souligne M. Martel.

La majorité, mais pas la totalité, sont des Autochtones. « Ça peut avoir des répercussions sur les préjugés qui sont entretenus face aux Premières Nations, pointe-t-il. Il y a toutes sortes de points de fragilité [comme celui-là] qui nous préoccupent, à la Ville. »

Selon la mairesse, environ 25 individus, dont certains souffrent de problèmes de santé mentale, ont des comportements inadéquats. « Mais ça dépeint sur l’ensemble des gens qui ont besoin d’aide ici », déplore M. Martel.

Logements sociaux

John Ross Wabanonik, qui s’est retrouvé à la rue il y a deux mois après une séparation, dit vouloir agir comme un modèle pour ses compatriotes. « J’ai eu des problèmes de consommation. Je suis passé au travers et j’en suis fier maintenant », affirme-t-il, assis sur un banc le long de la 3e Avenue où il consolait une de ses amies en larmes.

Les Autochtones ayant des comportements répréhensibles « ont tous eu des problèmes dans leur vie qui affectent leur mode de vie », explique l’Algonquin de 39 ans de Lac-Simon, en faisant appel à la sensibilité des gens de Val-d’Or. « Moi, j’ai grandi dans la violence et la boisson. Je voulais sortir de là [de la communauté] avec mes filles. C’est pour ça que je suis en ville. »

Pour endiguer le problème de l’itinérance, John estime que plus de logements sociaux et d’habitations spécialement destinées aux Autochtones, comme les 24 logements du projet Kijaté (inauguré à Val-d’Or en 2018 par le Centre d’amitié autochtone), sont nécessaires.

Un autre projet du genre est d’ailleurs déjà sur les rails. Dans les prochains mois, l’organisme La Piaule ouvrira le Château de Marie-Ève sur la 3e Avenue, où 41 logements à loyer modique permettront de sortir de la rue des gens en situation d’itinérance.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Déjà, l’organisme La Piaule gère à Val-d’Or deux refuges pour personnes itinérantes en situation de rupture sociale. Des dizaines de lits leur sont réservés dans une maison du chemin Sullivan et dans le sous-sol de l’église Saint-Sauveur. Face à l’église, le centre de répit Chez Willie, chapeauté par le Centre d’amitié autochtone, met à la disposition des personnes vulnérables des matelas pour qu’elles puissent se reposer au calme durant la journée. Des intervenants sont présents dans tous ces points de chute.

Attablé à la cafétéria de La Piaule — qui offre également des repas à la population itinérante —, Sony Ruperthouse finit son sandwich aux oeufs. « Ça fait sept ans que je suis à Val-d’Or et sept mois que je n’ai plus de logement », explique l’homme de 49 ans, originaire de la Première Nation algonquine de Pikogan.

« Ma mère avait 14 ans quand elle a accouché de moi. J’ai été placé dans une famille d’accueil blanche à Senneterre », raconte-t-il. Aujourd’hui, l’homme dit avoir coupé les ponts avec ses frères et soeurs en raison de leurs problèmes de consommation. « Moi, mon seul truc, c’est les cigarettes. »

« Ici, je suis bien », lance-t-il en terminant sa bouchée. Des intervenants lui avaient trouvé un appartement, qu’il a depuis perdu. « Avec ma santé, c’est difficile, indique-t-il. Je fais de la dialyse trois fois par semaine. Mais ma blonde va bientôt venir vivre à Val-d’Or et elle va nous acheter une maison », glisse-t-il dans un sourire enjôleur.

Vitalité du centre-ville

Cet été, la mairesse Brindamour est déterminée à ramener les citoyens dans le centre-ville de Val-d’Or. Une programmation parsemée d’activités a été élaborée. « On a mis des efforts et de l’argent pour animer le centre-ville, pour que les gens s’aperçoivent que, parfois, ce qu’ils entendent [sur les itinérants], c’est peut-être exagéré. »

Pour assurer la propreté des lieux, cinq toilettes chimiques ont été installées dans les endroits fréquentés par la communauté itinérante. Quatre cadets de la police sillonnent les rues, en plus des policiers du poste de police communautaire mixte autochtone de Val-d’Or.

Le projet Petapan, du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue — par lequel des intervenantes formées en sécurisation culturelle vont à la rencontre d’Autochtones pour leur offrir une porte d’entrée vers les services de santé —, a pris son envol. Et les dépanneurs et les épiceries du centre-ville se sont mis d’accord pour ne plus vendre de la bière contenant plus de 10 % d’alcool.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

« Ce qu’on souhaite, c’est la cohabitation, résume Paul-Antoine Martel. On pense qu’il y a moyen d’aménager nos espaces urbains pour décourager les comportements nocifs et antisociaux, mais sans chercher à chasser les itinérants. On veut que tout le monde ait sa place. »

Une place que Wayne Polson, un artiste algonquin de Winneway, aimerait néanmoins céder. « La vie est trop dure ici », lance-t-il, assis au parc Albert-Dumais. « Des maisons se font construire dans ma communauté et il y en a une qui sera pour moi, assure-t-il. J’ai hâte d’y retourner. »

Dans sa jeunesse, l’homme de 51 ans raconte avoir failli être dévisagé dans la forêt par un carcajou qui lui a sauté au cou. « C’est pour ça que j’ai des griffes tatouées sur mon visage », indique-t-il, le regard charmeur.

« Aujourd’hui, je dessine chaque jour, même les jours tristes. Passe-moi ton calepin et ton crayon, je vais te faire un croquis », propose-t-il à la journaliste du Devoir. Par d’habiles coups de crayon, l’ex-élève d’un pensionnat pour Autochtones trace avec agilité un magnifique aigle à l’oeil défiant. « Tu sais, j’ai reçu une compensation pour mon séjour en pensionnat. Mais ça ne règle pas le problème », souffle-t-il. Un aigle abîmé par la vie qui n’attend que de prendre son envol vers des contrées plus paisibles.