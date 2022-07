L’âme bienfaisante d’Ozanne baigne ma maison

Les fenêtres accompagnent nos vies, les jalonnent, éclatantes ou ombreuses en fonction de la lumière, des saisons et de nos états d’âme. Médiation entre l’intérieur et l’extérieur, elles incarnent ouverture ou enfermement, évasion ou refuge. Au gré de ses chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand ouvre quelques fenêtres donnant sur l’ici ou l’ailleurs, bien contemporaines ou rappelant l’Histoire. Deuxième de sept articles.

Printemps 1657. De sa fenêtre de Puyravault, a-t-elle vu le soleil se lever à marches graduées éclaboussées d’or sur les forêts et au-delà sur les vignes qui appartenaient au seigneur des lieux ? A-t-elle entendu les pies bavardes aux ailes bleuâtres lui chanter leurs adieux ? C’était son dernier matin de France, elle allait s’embarquer pour la lointaine Nouvelle-France, elle, Ozanne Achon, 24 ans. Elle jette un dernier regard sur sa vie d’avant, car elle ne sera plus qu’un après.

Printemps 2022. J’observe le soleil monter lentement vers la fenêtre d’où Ozanne a vu poindre son dernier jour sur la campagne de l’Aunis, autrefois la plus petite province de France. Plus vignes ni forêts aujourd’hui, mais de vastes champs gorgés d’eau. Je suis à Puyravault, en Charente-Maritime, dans la chair de cette France rurale des petits bourgs de pierre et d’oiseaux, des monuments aux morts et des églises médiévales. L’air est doux. Ça sent les champignons, la cave à vin et le pipi de chien. Ça sent la France aimée. Soudain, venu de nulle part, un petit papillon jaune volette dans le paysage. Mon coeur d’hiver québécois craque.

Printemps 1657. Ozanne habitait une dépendance de la maison seigneuriale de Puyravault avec sa famille, engagée au domaine du seigneur De Hillerin. De l’aube jusqu’au soir, elle ramassait du bois, puisait de l’eau, aidait sa mère aux tâches domestiques, coupait, creusait, arrachait, soulevait, transportait. Elle avait eu vent, c’était dans les conversations, du fait que le roi Louis XIV, devant le peuplement famélique de la Nouvelle-France, où vivaient six hommes pour une femme, encourageait les filles célibataires à aller y prendre mari.

C’est ainsi qu’entre 1663 et 1673, juste quelques années après l’émigration d’Ozanne, partiraient près de 800 jeunes femmes, celles que l’on a appelées les Filles du roi, pour aller gonfler les rangs de la colonie. Orphelines et pauvres pour la plupart, venues surtout de la région parisienne, elles s’embarqueraient avec une dot royale contre l’engagement de prendre époux et d’enfanter dans les deux années suivant leur arrivée à Québec.

Ozanne, elle, n’était pas Fille du roi, mais Fille à marier. Distinction peu connue. Elle partait sans dot et sans engagement formel, une entrepreneure indépendante, en quelque sorte.

Printemps 2022. « Entrez donc ! » Line Lhoumeau est propriétaire de la dépendance qui abritait Ozanne et sa famille. Le logis a peu changé, avec ses murs épais, ses poutres et ouvertures datant de l’époque de la seigneurie. Étrange voyage dans le temps. On croit voir Ozanne traverser les lieux avec ses sabots de bois, sa serpillière et son rêve enfoui de départ. Line et sa devancière du XVIIe siècle sont un peu devenues des soeurs. « L’âme bienfaisante d’Ozanne baigne ma maison. »

Une plaque où sont inscrits les mots PARVIS OZANNE ACHON est apposée juste à côté de la demeure seigneuriale, face à l’église de la Sainte-Trinité où m’introduit Jany Grassiot, mon guideà Puyravault, passionné de l’histoire des Filles du roi. « Ozanne a assisté à des offices dans cette église. Elle a vu le retable, juste là, construit en 1640, et trempé ses doigts dans ce bénitier. »

« Vous savez, Ozanne avait une vie misérable ici. Elle a bien fait de tenter sa chance ailleurs. » Allez savoir pourquoi, Jany, 65 ans, fonctionnaire retraité, a toujours eu le corps en France, mais le coeur au Québec. « J’aurais aimé, comme Ozanne, partir là-bas. Mais la vie ne me l’a pas permis. »

L’embarquement pour la Nouvelle-France

Printemps 1657. Son baluchon rempli de menus effets, elle franchit en charrette les 20 kilomètres qui la séparent du port de La Rochelle, après avoir dit adieu à sa mère, qui pleurait, mais l’avait encouragée à quitter la servitude pour un ailleurs, espérait-elle, meilleur. « À l’époque, ici, c’était “Marche ou crève” », dit Jany.

Ozanne quittait un pays ravagé par les guerres de religion. La Rochelle et son pourtour étaient une poche protestante dans une France catholique. La ville se relevait tout juste d’un siège qui avait décimé les deux tiers de ses habitants, ceux que l’on appelle les huguenots, affamés, pris en tenaille par les troupes royales. Ouverte sur l’Atlantique et commerçant avec les marchés du nord de l’Europe, La Rochelle avait été largement conquise par les idées de Luther et de Calvin. Pendant des siècles, elle défiera l’autorité des rois de France.

Printemps 2022. Je me perds dans un long café au lait sur la rade du port de La Rochelle. On s’est tellement battu en ces lieux pour la religion. Tant de morts qui nous regardent d’on ne sait où et qui se disent peut-être « tout ça pour ça », jalousant mon café paisible.

En songe, je vois s’éloigner Ozanne, fille des seaux et des fagots. Avait-elle déjà vu la mer ? À bord de la goélette Le Taureau, sa vie française fond dans l’horizon en même temps que la tour de la Chaîne et le clocher de l’église Saint-Sauveur, qui abrite aujourd’hui un mémorial dédié au Québec. La Rochelle n’est plus qu’un profil vaporeux. Ozanne Achon de Puyravault cédera bientôt le pas à Anne Tremblay, épouse de Pierre Tremblay, de la Côte-de-Beaupré, à l’est de Québec.

La moralité des émigrantes

« Quand je raconte aux Québécois de passage ici l’épopée des Filles du roi, je replace les faits. » Marion Givelet est spécialiste de l’histoire de ces émigrantes. « Contrairement à certaines idées reçues, elles n’étaient pas des filles de joie. Elles étaient recrutées de manière planifiée et choisies pour leur faculté à s’adapter. J’ai parfois eu le sentiment que certains visiteurs du Québec avaient tiré de cette aventure, plutôt que de la fierté, un malaise. »

On s’est longtemps interrogé sur la moralité de cette émigration féminine en Nouvelle-France, « ballottée dans un débat entre réalités factuelles et perceptions », écrit la spécialiste de la Société d’histoire de Sherbrooke Marie-Ève Gingras. Mais n’a-t-on pas de tout temps interrogé la moralité des femmes ? Il reste que le but de l’expatriation de ces pionnières était l’engendrement.

L’opération « Filles du roi », assez unique dans l’histoire des peuplements, s’avéra une grande réussite. Sept cent soixante-dix jeunes femmes donnèrent naissance à 4500 enfants, multipliant par trois la population de la Nouvelle-France en 10 ans ! Ozanne Achon, elle, arrivée quelques années avant les Filles du roi, est considérée comme la mère des 180 000 Tremblay vivant aujourd’hui en Amérique du Nord, dont une forte concentration au Québec, où Tremblay est le nom le plus porté.

Je la vois berçant ses vieux jours devant la fenêtre de L’Ange-Gardien, sur la Côte-de-Beaupré, où elle a vécu avec Pierre. Derrière elle, un poêle à bois qui vrombit de chaleur, une vie de labeur et de labours, des victoires et des défaites, 50 années en Nouvelle-France, 12 enfants, 58 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Devant elle, une neige fine qui poudroie dans les carreaux gelés. Ozanne est en paix. Elle se berce devant la fenêtre de sa postérité.

Elle sera inhumée à Québec la veille de Noël 1707, à 75 ans.