Le Québec est dans une nouvelle vague de cas de COVID-19, a confirmé jeudi le directeur national de santé publique Luc Boileau, qui n’est toutefois pas prêt à serrer la vis aux Québécois.

« C’est une vague, c’est une remontée qui prend la forme d’une vague. Elle est importante. Elle dépasse déjà ce qu’on avait vu pendant la quatrième vague », notamment en termes d’hospitalisations, a indiqué M. Boileau en conférence de presse à Montréal jeudi, en présence du ministre de la Santé Christian Dubé. « Pour moi, on est dans une septième vague », a insisté ensuite le directeur national de santé publique, en ajoutant que celle-ci devrait toutefois s’essouffler dans les prochains mois.

Depuis près d’un mois, les hospitalisations sont à la hausse au Québec, tout comme les nouveaux cas de COVID-19, dans un contexte estival marqué par le retour des festivals sans restrictions sanitaires et la fin du masque dans le transport en commun et la grande majorité des lieux publics, à l’exception du milieu hospitalier. M. Dubé s’est toutefois voulu rassurant, jeudi.

« La situation est sous contrôle pour le moment et notre objectif est de protéger les plus vulnérables », a indiqué le ministre. Mais il faut demeurer vigilants, a-t-il ajouté, et respecter les règles d’isolement. « Pour moi, les règles d’isolement, c’est un des moyens d’apprendre à vivre avec le virus », a affirmé le ministre.

Les personnes au système immunitaire affaibli devraient également aller chercher une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, a renchéri M. Boileau. « En ce moment, ça circule [la COVID-19] et c’est le bon moment d’aller chercher une dose de rappel, a insisté le directeur national de santé publique. Allez-y, c’est le bon moment ».

Quant au port du masque dans les lieux publics, il est recommandé pour les personnes à risque ou qui ont récemment contracté la COVID-19, a indiqué M. Boileau.

D’autres détails suivront.