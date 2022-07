Quoi surveiller aujourd’hui ?

Deux causes potentiellement en Cour suprême

La Cour suprême du Canada doit décider ce matin du sort de quatre causes judiciaires, à savoir si elle entendra ces ultimes appels. Du lot, deux dossiers impliquent des Québécois.

Le premier met en cause Placements Péladeau, une société entièrement détenue par Pierre Karl Péladeau et sa soeur Anne-Marie Péladeau. En novembre 2021, la Cour d’appel avait donné raison à Mme Péladeau et lui avait accordé une partie de l’héritage du père des deux parties prenantes, Pierre Péladeau.

L’autre dossier implique la Société d’assurance automobile du Québec et un conducteur ayant perdu son permis pour conduite avec les capacités affaiblies. Le plaignant estime avoir subi des préjudices dans le processus d’obtention d’un nouveau permis.