La dignité de plusieurs élèves-athlètes compromise à l’école St-Laurent

La dignité de plusieurs élèves-athlètes a été compromise lors de leurs années passées à l’école secondaire Saint-Laurent de Montréal, où trois entraîneurs de basketball ont été arrêtés au printemps, conclut un rapport d’enquête commandé par le ministère de l’Éducation.

Daniel Lacasse, Robert Luu et Charles-Xavier Boislard ont été arrêtés en février dernier par la police et accusés de divers crimes, dont des agressions sexuelles commises sur des mineures.

Peu après, le ministère a déclenché cette enquête administrative pour savoir ce qui s’est passé dans cette école.

Il a fait connaître certaines de ses conclusions, sans trop les détailler. Il est fait état d’« importantes lacunes sur le plan de la supervision et des contrôles liés au programme de basketball de l’école Saint-Laurent ».

Un niveau de confiance organisationnelle « particulièrement faible » a également été constaté dans cette institution d’enseignement.

L’enquête visait à établir un portrait de la situation et à déterminer les actions à prendre, le cas échéant. Elle a été réalisée en même temps que l’enquête sur la Fédération de basketball du Québec, déclenchée en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports.

Parmi les recommandations formulées se trouvent celles-ci : améliorer les contrôles concernant les programmes sportifs à l’école secondaire Saint-Laurent, rendre obligatoire une formation sur l’intervention des témoins dans les écoles et sensibiliser à l’effet spectateur, ainsi que d’outiller les Centres de services scolaires et les fédérations sportives afin « de changer la culture des programmes sportifs et de prioriser le respect de la dignité des athlètes. »

Le cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a indiqué ne pouvoir dévoiler le rapport complet au Devoir « puisqu’il s’agit toujours d’une situation faisant l’objet d’un processus judiciaire », bien qu’il ait accepté de révéler certaines conclusions et recommandations « dans un souci de transparence ».

Le gouvernement s’engage par ailleurs à donner suite aux recommandations formulées dans le rapport et à exercer une vigie concernant leur application dans le réseau.

Les procédures criminelles se poursuivent contre les trois entraîneurs. Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a lancé un appel public pour que d’autres victimes potentielles se manifestent.