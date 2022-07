Québec en appelle de la décision qui donnait accès aux garderies aux demandeurs d’asile

Le gouvernement du Québec a décidé d’en appeler d’une décision de la cour rendue il y a un mois qui permettait aux demandeurs d’asile de recouvrer l’accès qu’ils avaient perdu aux garderies subventionnées. Cette annonce suscite l’ire de plusieurs organismes qui se sont mobilisés au cours des quatre dernières années pour que les familles immigrantes visées puissent récupérer ce droit.

« On est exaspérés », a laissé tomber Maryse Poisson, l’une des porte-parole principales du Comité Accès garderie. « On a tout fait ce qu’on pouvait pour faire entendre notre point. On a discuté avec tous les partis d’opposition qui sont en notre faveur, on a attendu plus de deux ans et demi pour enfin passer en cour supérieure et on a finalement eu une décision en notre faveur […]. Sauf que là, le gouvernement décide de ne pas nous écouter et d’aller en appel. »

Jusqu’au début de 2018, les demandeurs d’asile avaient accès aux garderies subventionnées, mais le ministre de la Famille d’alors, au sein du gouvernement libéral, avait décidé de réinterpréter l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Désormais, les garderies à 8,50 $ par jour n’allaient être accessibles qu’à une personne titulaire d’un « permis de travail et [qui] séjourne au Québec principalement afin d’y travailler ».

Cette nouvelle interprétation ne considérait pas que les demandeurs d’asile étaient ici « principalement » pour travailler. Diverses représentations auprès du gouvernement de la CAQ élu par la suite n’ont pas permis d’infléchir cette décision.

Toutefois, à la fin du mois de mai, la Cour supérieure avait jugé que le gouvernement n’avait pas les pouvoirs pour réinterpréter l’article 3 du règlement sur les services de garde et que, par conséquent, les demandeurs d’asile devaient avoir le droit d’envoyer leurs enfants dans une garderie subventionnée. « [Le Tribunal] déclare que l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite a été adopté sans habilitation législative et est par conséquent ultra vires et nul », avait conclu le juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure.

Maryse Poisson croit que le gouvernement de la CAQ a décidé de porter le jugement en appel pour éviter cet épineux sujet à l’approche des élections cet automne. Elle déplore également que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ait récemment décidé de mettre les ressortissants ukrainiens dans le même bateau, en les empêchant d’avoir accès aux garderies subventionnées. « Le même [article 3 du] règlement est interprété de façon excluante pour les Ukrainiens. Pour nous, c’est choquant. Ce sont des gens qui ont des permis de travail », dit celle qui est directrice des initiatives sociales au Collectif Bienvenue.

Pour elle, les constats faits sur le terrain et la recherche sont clairs à cet effet : L’accès aux garderies subventionnées est une politique à la base de l’intégration des femmes immigrantes. « Et d’un autre côté, le gouvernement demande aux immigrants d’apprendre le français en six mois. Mais comment peuvent-ils le faire s’ils n’ont pas accès aux garderies ? »

Me Guillaume Grenier, l’un des avocats au dossier, a indiqué qu’il contesterait l’appel du procureur général dans cette affaire. Il déposera également un appel incident pour contester certaines portions de la décision, notamment celles où le juge rejette le caractère discriminatoire de la situation.

D’autres détails suivront.