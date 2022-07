Lac-Mégantic souligne le 9e anniversaire de la catastrophe ferroviaire

La communauté de Lac-Mégantic souligne ce mercredi le neuvième anniversaire de la catastrophe ferroviaire qui a fait 47 morts et qui a défiguré son centre-ville, le 6 juillet 2013.

Dans une communication aux citoyens, la Ville de Lac-Mégantic affirme qu’elle organisera des moments pour se remémorer les moments difficiles causés par le désastre, mais aussi pour souligner tout le chemin parcouru depuis.

Depuis 8 h, comme par les années passées, les drapeaux de la ville sont en berne. Des élus de la municipalité ont déposé une gerbe de fleurs à l’espace mémoire, en présence de citoyens.

Une minute de silence devait être tenue en mémoire des 47 victimes et des familles endeuillées.

Une cérémonie religieuse doit avoir lieu à 11 h à l’église Sainte-Agnès, présidée par l’abbé Francis Morency. Par la suite, des fleurs seront déposées près du livre de granit, devant l’église, là où sont inscrits les noms des 47 victimes.

À midi, les cloches de l’église Sainte-Agnès résonneront 47 fois, en hommage aux victimes. Pendant ce moment de recueillement, la circulation automobile sera arrêtée à proximité afin de favoriser le calme et la sérénité.

La Ville de Lac-Mégantic dit avoir obtenu la confirmation de la part du Canadien Pacifique qu’aucun train ne circulera sur les rails en ce 6 juillet.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, rappelle que les citoyens de la ville sont marqués à jamais par les événements du 6 juillet 2013 qui ont touché toutes les sphères de la communauté. Elle estime que la journée de commémoration leur permet de s’arrêter pour se rappeler les disparus, les repères perdus, mais aussi les pas accomplis pour se relever du désastre.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a émis mercredi un communiqué dans lequel il se joint aux gens de Lac-Mégantic et à tous les Canadiens pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe. Il rappelle que ce fut l’accident ferroviaire le plus meurtrier de l’histoire moderne du Canada.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a publié un message sur Twitter.

« Il y a 9 ans, le Québec vivait une tragédie. On doit se souvenir, aujourd’hui, des 47 victimes ayant péri à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013. J’offre mes plus sincères condoléances aux proches des disparus. Mes pensées accompagnent toutes les Méganticoises et tous les Méganticois », a écrit M. Legault.