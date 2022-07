Les papillons monarques moins nombreux cette année au Québec

Ce texte est tiré du Courrier de la planète du 5 juillet 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

L’été est bien installé au Québec, mais plusieurs amateurs de monarques ont remarqué que les papillons étaient moins nombreux cette année. Faut-il s’en inquiéter ?

Coordonnateur du projet Mission monarque à l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV), Alessandro Dieni reconnaît que, sur le terrain, les oeufs, les chenilles et les papillons monarques adultes se font plus rares. Lorsque Le Devoir l’a joint lundi, M. Dieni était en Abitibi. « L’année dernière, à pareille date, on voyait beaucoup plus d’adultes voler dans les sites visités et beaucoup plus de chenilles sur les plants », dit-il.

Mais il est trop tôt pour s’inquiéter, assure-t-il. L’hiver dernier, les monarques ont couvert une superficie au Mexique de 35 % plus grande que l’année précédente, un signe encourageant pour les entomologistes. On ignore toutefois comment s’est déroulée leur migration à travers les États-Unis. Les vents et les pertes d’habitats peuvent notamment modifier leur progression, explique le chercheur. Leurs corridors de migration peuvent aussi varier d’une année à l’autre. Parfois, ils arrivent d’abord au Nouveau-Brunswick. D’autres fois, ils atteignent le sud du Québec en premier. « C’est toujours angoissant quand, en début de saison, on en voit très peu, mais il y a beaucoup de facteurs qu’il faut prendre en considération. Il peut simplement y avoir un décalage de quelques semaines », dit-il, en prêchant la patience.

Le chercheur encourage d’ailleurs les amateurs à tout de même inspecter les asclépiades et à transmettre leurs observations au programme Mission monarque même s’ils ne voient aucun oeuf, aucune chenille ni aucun papillon adulte. Il est important pour les chercheurs d’avoir le portrait le plus juste possible de la situation sur le terrain, fait-il valoir.

Cette année, le Blitz international de suivi du monarque se déroulera du 29 juillet au 7 août, mais les amateurs peuvent, pendant tout l’été, participer à Mission monarque, un programme piloté par l’IRBV et l’Insectarium de Montréal.

Rappelons que ce papillon emblématique est en voie de disparition et que sa population a chuté de 90 % en 20 ans. Un de ses habitats vient d’ailleurs d’être altéré sur l’île de Montréal, après la tonte du champ des monarques effectuée par Aéroports de Montréal il y a deux semaines.