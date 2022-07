Quoi surveiller aujourd’hui ?

La faim dans le monde

Les Nations unies présenteront mercredi leur rapport annuel sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde. L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) y fera un compte rendu du progrès accompli par rapport aux objectifs fixés pour 2030.

Cette édition doit notamment se pencher sur une possible réforme des politiques alimentaires et sur l’agriculture pour qu’une nourriture saine soit encore abordable. La FAO ancrera aussi son rapport dans un contexte pandémique, sans oublier celui d’une inflation galopante. Le conflit en Ukraine, qui cause plusieurs bouleversements dans l’exportation des grains, risque aussi de faire partie de l’équation.