Le DPCP portera en appel l’absolution obtenue par un agresseur sexuel

Le Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) portera en appel la peine imposée à un ingénieur pour agression sexuelle et voyeurisme : celui-ci avait bénéficié d’une absolution conditionnelle car le juge a estimé qu’une condamnation aurait eu des « conséquences négatives et disproportionnées » sur sa carrière.

Depuis que le jugement a été rapporté par Radio-Canada lundi, de nombreuses voix ont critiqué cette peine jugée clémente.

Mardi, le DPCP a ainsi rapidement fait savoir qu’il irait en appel de cette peine imposée à Simon Houle par le juge Matthieu Poliquin de la Cour du Québec le 21 juin dernier.

« Une requête pour permission d’en appeler est en cours de rédaction et sera déposée au greffe de la Cour d’appel d’ici le 21 juillet », a indiqué sur Twitter la porte-parole du DPCP Audrey Roy-Cloutier. Le ministère public avait plutôt réclamé 18 mois de prison.

La victime a été avisée de l’intention de l’institution, ajoute-t-elle.

Dans cette affaire, Simon Houle avait plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme.

Selon la preuve rapportée par le magistrat dans son jugement, la victime s’est endormie dans une chambre après une fête entre amis. Elle s’est réveillée alors que Simon Houle faisait un mouvement de va-et-vient dans ses parties intimes et avait détaché son soutien-gorge pour exposer ses seins. Il a pris des photos d’elle, qui ont été récupérées par après par les policiers.

« Il y a une victime et un seul évènement, lequel se déroule somme toute rapidement », écrit le juge.

« Transparence »

Par contre, les neuf photos permettent d’établir que l’accusé a tout de même eu le temps de prendre des clichés des parties intimes de la victime dans deux endroits différents de l’appartement, et montrent le caractère intrusif et grave des gestes posés par Simon Houle. Il a de plus reconnu avoir commis des gestes similaires à une occasion dans le passé, des faits « troublants », selon le magistrat, mais qui « démontre également sa transparence et le sérieux de la démarche psychologique qu’il entreprend ».

Le juge Poliquin note qu’il a collaboré, reconnu d’emblée les faits et ses torts, suit une thérapie et possède un « fort potentiel de réinsertion sociale ». Il note son « jeune âge » au moment des événements — il avait 27 ans — et son absence d’antécédents en pareille matière.

Vu ces facteurs, le juge estime que l’absolution conditionnelle est la peine appropriée dans son cas spécifique « même si on peut affirmer qu’une absolution est une peine rarement infligée pour ce type d’infraction. »

Sans être parfait, il est une personne de bonne moralité, indique le juge, qui tranche qu’une « condamnation aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives et disproportionnées, alors qu’il pourrait difficilement voyager à l’extérieur du pays, ce qui risquerait possiblement d’entraver sa carrière d’ingénieur ». Il n’a toutefois pas eu à voyager pour son emploi jusqu’à maintenant.

Refuser d’ordonner que l’accusé soit absous en l’espèce reviendrait à dire qu’une absolution n’est jamais possible en présence d’une infraction d’agression sexuelle, conclut le juge Poliquin.